Trojice napadla procházejícího muže

SOKOLOVSKO – Dvěma nyní hrozí až desetileté vězení.

V polovině června letošního roku měla dvojice mužů ve věku třiadvaceti a čtyřiačtyřiceti let těsně po půlnoci poblíž náměstí v Kraslicích oslovit procházejícího čtyřiačtyřicetiletého místního muže. Po krátké konverzaci mezi nimi mělo dojít k slovní rozepři. Do té se měl zapojit také kolem procházející jednatřicetiletý cizinec, který dvojici mužů ve věku třiadvaceti a čtyřiačtyřiceti let znal. Po chvíli měla trojice mužů fyzicky napadnout čtyřiačtyřicetiletého místního muže. Po několika úderech pěstí do oblasti hlavy měl čtyřiačtyřicetiletý muž upadnout na zem. Trojice mužů ovšem měla i přesto ve svém útoku dále pokračovat. Ležícímu muže měli několikrát kopnout do různých částí těla. Následně měla trojice z místa odejít.



Zraněný muž byl po tomto útoku hospitalizován v nemocnici a byla mu vystavena několikatýdenní pracovní neschopnost.



Policisté po trojici okamžitě pátrali a během několika hodin muže zadrželi. Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání a muže ve věku 31 a 44 let obvinili ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví.



Třiadvacetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. Kromě toho byli navíc všichni tři obviněni ze spáchání přečinu výtržnictví.



V případě prokázání viny hrozí mužům ve věku 31 a 44 let trest odnětí svobody až na deset let. Třiadvacetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na tři roky.

9. 10. 2020

