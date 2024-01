Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Trojice mužů vykrádala ve Středočeském kraji a v Praze různé prodejny a kavárny

KRAJ - Muži mají sděleno obvinění z jedenácti skutků, další případy kriminalisté dokumentují. Dva z obviněných jsou vyšetřováni na svobodě, třetí, který realizoval vloupání do provozoven, je stíhán vazebně.

Realizaci, s příznačným názvem "TAXI", dovedli v těchto dnech do zdárného konce krajští kriminalisté ze Středočeského kraje, a to za velmi významné spolupráce desítek policistů z Územního odboru Kolín, Praha-Jih a Praha-západ, kteří veškerou trestnou činnost, která se následně rozrostla do celého Středočeského kraje a na území hlavního města Prahy, dokumentovali a od počátku na případech pracovali.

V druhém lednovém týdnu tak skončila značně překvapená trojice mužů, kterou měli již kriminalisté ve svém hledáčku, v rukou policistů. Ve čtvrtek 11. ledna, krátce po půl sedmé ráno, tedy pro trojici mužů čas, kdy již měli za sebou většinou několik vykradených provozoven (vyjížděli většinou kolem půlnoci), je bezprostředně po vloupání, pro ně zcela překvapivě, zadržela středočeská zásahová jednotka v pražských Lipencích. Uvnitř vozu byli všichni tři aktéři ve věku 35, 50 a 51 let, kteří se měli případů krádeží vloupáním, dopouštět. Tedy taxikář, „hlídač“ a nakonec i samotný realizátor vloupání. Přesně takto měli své role důsledně rozdělené. Taxikář, který se touto profesí skutečně i živil, vozil další dva muže k předem vytipovaným provozovnám. Druhý z trojice venku hlídal a třetí z mužů, s kriminální minulostí, za pomoci přivezeného nářadí – krumpáčů, páčidel (tyto "pomůcky" zajistili policisté v autě při zadržení mužů) – již samotná vloupání prováděl.

Jejich první případy, kdy ještě kriminalisté nevěděli, že budou mít souvislost s touto trojicí, se odehrály v listopadu loňského roku v Českém Brodě na Kolínsku, kde došlo k vloupání do myčky, kde firmě, která tuto provozovnu vlastní, způsobili bezmála osmdesátitisícovou škodu.

Následovala pak další vloupání, která se ale neobjevovala pouze v určité lokalitě, ale na území celého Středočeského kraje a také i v Praze. Trojice mužů si vybírala různé kavárny, myčky, prodejny, fitness centra, zooprodejny, napříč všemi okresy, kdy se například měli vloupat i do známé kavárny v Sedlčanech na Příbramsku, nebo prodejny poblíž obchodního centra, též v Sedlčanech, a dalších objektů.

Kriminalisté zadokumentovali přes desítku případů v Mníšku pod Brdy, Všenorech, Českém Brodě, v Nuslích, v Benešově, v Černošicích, na Příbramsku a dalších místech kraje.

Předmětem jejich zájmu byly prioritně peníze, které si pak mezi sebe rozdělili, případně další věci, které našli a mohli jim být k užitku (např. různé karty do myček, apod.) Nicméně úsilím, kterým mnohdy muž z trojice, který samotná vloupání prováděl, vynaložil, způsobil daleko vyšší škodu, než odcizením peněz, které byly v kase. Jako například na Příbramsku, kde samotným vloupáním způsobili škodu za více jak tři sta tisíc v kontextu pár tisícovek, které si odnesl – kasičku za tisíc korun, dále něco málo přes tři tisíce na hotovosti a papírový sáček za osmdesát korun. Asi nejvíce peněz na hotovosti, přes sto tisíc, si odnesli z prodejny pro domácí mazlíčky.

Kriminalisté důkazně podložili jedenáct případů, kterých se měla tato trojice, tedy od listopadu 2023 do doby zadržení zásahovou jednotkou – 11. ledna 2024, dopustit a za které již všichni tři čelí obvinění z trestných činů krádeže a poškození cizí věci, a to formou spolupachatelství. Na hlavního z nich, 50letého muže s trestní minulostí, který se do provozoven vloupával, podal vyšetřovatel návrh státnímu zástupci na uvalení vyšetřovací vazby, a to aby se neskrýval před trestním stíháním a aby v trestné činnosti nepokračoval. Návrh soudce Okresního soudu Kolín akceptoval. Obviněný 35letý muž, který měl roli „hlídače“ a taxikář (50 let), budou vyšetřováni na svobodě.

Výčet skutků, kterých se měli na území kraje dopustit, není ale konečný. Kriminalisté dokumentují další desítky případů, které měla tato trojice spáchat.

S ohledem na rozsah případů krádeží vloupáním, které trojice „realizovala“ skutečně po celém Středočeském kraji, i na území hlavního města Prahy, si zadokumentovanou „agendu“, na níž se velmi významně podíleli policisté z Územního odboru v Kolíně, převzali kriminalisté z Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. Do současné doby škoda spojená s vloupáním do jedenácti provozoven převyšuje částku půl miliónu korun. Ta se ale bude úměrně zvyšovat s dokumentací dalších případů, které mají kriminalisté rozpracované…

Trojici obviněných mužů nyní hrozí tresty v rozpětí jednoho roku až pěti let.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

30. ledna 2024

vytisknout e-mailem