Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Trojice mužů škodila u nás i v zahraničí

HRADECKO - Všichni muži skončili ve vazbě.

V těchto dnech kriminalisté z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové ukončili vyšetřování podáním návrhu na obžalobu dvou obviněných mužů z trestného činu krádež a poškození cizí věci, za což hrozí až 5leté vězení.

Muži ve věku 32 a 38 let měli v dubnu loňského roku vniknout do jedné hradecké restaurace a zásilkovny v jednom a o měsíc později do jedné prodejny v Týništi nad Orlicí. Z obou míst odcizili peníze, elektroniku, alkohol, potraviny, oblečení a různé zásilky. Vše v hodnotě téměř 400 tisíc korun.

Dále na začátku června měl mladší z mužů společně s dalším 20letým komplicem (šetřen samostatně - důvod níže) v jednom hradeckém skladovacím areálu úmyslně založit požár a při vypnutí elektronického zabezpečovacího zařízení společně vniknout do kanceláře firmy, kde se pokusili nejdříve odcizit celý trezor, což se jim však nepodařilo. Po prohledání kanceláře našli od něho klíče, trezor otevřeli a odcizili z něho hotovost a poukázky na pohonné hmoty. V areálu způsobili poškozením věcí škodu za necelých 400 tisíc a na odcizených přes půl miliónu korun.

Než se stihly tyto případy objasnit, bylo v Německu spácháno loupežné přepadení, při kterém byl zadržen výše zmíněný 20letý komplic. Šetřením se zjistilo, že muži společně spáchali v zahraničí celkem 5 loupeží se střelnou zbraní či granátem v ruce (1 x Německo, 2 x Rakousko a 2 x Polsko), kde se zaměřovali na směnárny a zlatnictví.

Oba starší muži byli vypátráni v České republice a k jejich zatčení byla povolána zásahová jednotka. Nejstarší z mužů je ve vazbě a čelí navíc obvinění za trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí a přečin nebezpečné vyhrožování. Muž měl minimálně od roku 2020 opakovaně fyzicky napadat svou 30letou přítelkyni. Intenzita útoků se postupem času stupňovala až na 2 - 3 útoky týdně a vyvrcholila na začátku prosince loňského roku, kdy ji kopal a škrtil a vyhrožoval zabitím ji i jejich společné 2,5leté dceři. Po tomto napadení žena musela vyhledat lékařskou pomoc. Tento případ je již také ukončen návrhem na podání obžaloby, a pokud ho soudce uzná vinným, může skončit až na 8roků ve vězení.



Dvaatřicetiletý muž je umístěn ve vydávací vazbě a čeká na předání do Rakouska.

Rakousko a Polsko vydalo na všechny muže Evropské zatýkací rozkazy.

por. Iva Kormošová

18.7.2024, 10.00





