Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Trojice mužů obviněná z vydírání

HRADECKO - Muži ohrožovali jiného muže pistolí.

Královéhradečtí policisté v těchto dnech obvinili tři muže ve věku 31, 36 a 45 let z trestného činu vydírání spáchaného ve spolupachatelství, kterého se měli dopustit dne 19.1. na silnici mezi Chlumcem nad Cidlinou a Převýšovem. Ten den na linku 158 volal 35letý muž, který oznámil, že ho zablokovalo protijedoucí vozidlo, z něhož vystoupili tři muži, kteří mu začali vyhrožovat újmou na životě, pokud jim nevrátí peníze. Šestatřicetiletý muž měl s pistolí v ruce na něho mířit a poté ji hodit proti čelnímu sklu jeho osobního auta. Tento muž je kvůli rozbití čelního skla s vyčíslenou 20tisícovou škodou kromě vydírání navíc obviněn z přečinu poškození cizí věci.

Policistům se podařilo po pár dnech intenzivního pátrání celou trojici mužů ztotožnit a po předchozím souhlasu státního zástupce v jejich bydlišti zadržet. Zbraň u 36letého muže zajistili a předali k posouzení kolegům z odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál.

Celé trojici, která je stíhána na svobodě, nyní hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

por. Iva Kormošová

15.2.2023, 10.45









Odkazy do noveho okna pistole Detailní náhled

vytisknout e-mailem