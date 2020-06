Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Trojice mužů kradla vše, co mohla

CHEBSKO – Způsobili celkovou škodu téměř 80 tisíc korun.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání tří mužů ve věku 34, 43 a 46 let, které obvinili ze spáchání zločinu a přečinu krádeže.



Třiačtyřicetiletý muž měl na přelomu dubna a května letošního roku vniknout do řadové garáže v Chebu. Tu měl nejdříve prohledat a následně měl ze zaparkovaného osobního automobilu značky Renault odcizit autobaterii. Z garáže měl poté ještě odcizit malý motocykl.



Na konci května letošního roku se měl čtyřiatřicetiletý muž vydat společně s šestačtyřicetiletým mužem k areálu bývalé pohraniční stráže na Chebsku. Zde měli poničit pletivo a vniknout do areálu, kde měli demontovat různé kabely a například také část motoru osobního automobilu. Před svým odchodem měli ještě vniknout do garáže, která se taktéž v areálu nacházela. V té měli odcizit karton plechovek piv, 150 kusů nášivek na suchý zip či třeba balení minerální vod.



První červnový den se měl čtyřiatřicetiletý muž opět vydat do areálu, tentokrát si ovšem na pomoc vzal čtyřiatřicetiletého muže. Opět měli do areálu vniknout stejným způsobem jako na konci května a i tentokrát měli demontovat a odcizit několik kabelů. Kromě toho měli ještě vzít autobaterii, přes 100 dýmovnic či několik dalších drobností, které při prohledání areálu nalezli.

Svým jednáním měla trojice mužů způsobit celkovou škodu téměř 80 tisíc korun.



Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného třiačtyřicetiletého muže do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž, který se krádeží dopustil opakovaně i v minulosti, vzat do vazby. Vyšetřování zbylých dvou mužů probíhá na svobodě.



V případě prokázání viny hrozí mužům ve věku 34 a 46 let trest odnětí svobody až na dva roky. Třiačtyřicetiletému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí na dvě léta až osm let, neboť se takového činu dopustil za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelné pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.

nprap. Jakub Kopřiva

29. 6. 2020

