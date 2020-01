Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Trojice mužů kradla naftu ze zaparkovaných nákladních aut

KARLOVARSKO - Služební pes Adag dopadl jednoho z pachatelů.

Policisté dopadli zloděje, kteří kradli motorovou naftu ze zaparkovaných nákladních automobilů po celém Karlovarsku. Trojice mužů ze Sokolovska a Karlovarska ve věku 39, 42 a 42 let měla na svědomí nejméně pět těchto krádeží, kterých se dopustila v první polovině ledna tohoto roku. Krást naftu chodili především v noci. Ve všech případech byl scénář téměř stejný, a to odcizit ze zaparkovaných nákladních vozidel co nejvíce litrů nafty a poté nepozorovaně zmizet.



Po příchodu na místo si měli vždy vytipovat nákladní automobil, u něj měli vypáčit víko palivové nádrže a následně přečerpat motorovou naftu do s sebou přinesených barelů. Osudným dnem jim bylo úterý dne 14. ledna 2020. Nejmladší z mužů ze Sokolovska společně s 42letým mužem z Karlovarska měli přijet v brzkých ranních hodinách do obce Horní Žďár, kde si vytipovali jeden ze zaparkovaných nákladních automobilů. Při přečerpávání nafty však byli vyrušeni, a proto z místa utekli do nedalekého prostoru bývalého areálu. Na místo byli neprodleně přivoláni policisté společně s kriminalistických technikem a psovodem se služebním psem Adagem. Služební pes na místě ihned zachytil pachovou stopu a policisty dovedl několik set metrů až na místo, kde se před nimi v listí schovával jeden z pachatelů. Muže ve věku 39let policisté zadrželi a převezli na policejní služebnu. Při průzkumu terénu v okolí po dalším pachateli dovedl služební pes policisty ještě k ukrytému osobnímu vozu pachatelů.



Celkem měli společně ve všech případech odcizit více jak 3 tisíce litrů nafty, přičemž škoda na krádeži a na poškození přesahuje 100 tisíc korun. I další dva muži byli následně policisty zadrženi. Karlovarští kriminalisté z druhého oddělení obecné kriminality zahájili trestní stíhání mužů ve věku 39, 42 a 42 let, které obvinili ze spáchání pokračujících přečinů Krádež a Poškození cizí věci. V případě prokázání viny jim tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let za způsobenou větší škodu.

por. Bc. Zuzana Týřová

22. 1. 2019

vytisknout e-mailem