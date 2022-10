Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Trojice mladíků odhalena

TRUTNOVSKO - Kriminalisté objasnili sérii vloupání.

Trutnovští kriminalisté v úterý zadrželi trojici mladíků, (18, 19,18 let) proti kterým zahájili trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež, porušování domovní svobody, poškození cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a proti jednomu z nich navíc zahájili trestní stíhání podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Obviněným klademe za vinu, že od poloviny září do doby jejich zadržení se ve větší míře společně dopouštěli zejména majetkové trestné činnosti a to konkrétně násilnými vstupy do celkem 10 objektů na Královédvorsku, v Hostinném a ve Vrchlabí.

Cílem jejich „návštěv“ se staly hlavně prodejny, kiosky s občerstvením, penzion a garáž, odkud si vždy odnesli vše, co tam majitel ponechal. Jednalo se například o cigarety, peníze, alkohol, nářadí to vše v hodnotě 50 tisíc korun. Pravdou je, že obvinění mnohdy po svém jednání zanechali i vysokou škodu na poškození majetku, která činí téměř 20 tisíc korun. Dá se předpokládat, že výše způsobené škody bude dále vyšetřováním ještě narůstat.

Nejstarší z mladíků, kterému „ svěřili“ funkci řidiče, usedal za volant a řídil i přes to, že mu byl soudem vysloven zákaz řízení až do května 2023.

V současné době jsou muži stíháni na svobodě a v případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.

por. Pižlová Šárka, DiS.

13. 10. 2022, 12:20

