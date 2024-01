Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Trojce distribuovala drogy

LOUNSKO – Kriminalisté obvinili distributory drog

Policejní vyšetřování bylo zahájeno po zjištění, že se 15letý chlapec předávkoval drogou MDMA, známou jako extáze. Ten během školní výuky zkolaboval, a proto musela být na místo přivolána zdravotnická záchranná služba. Jelikož se jeho stav posádce ZZS jevil jako intoxikace, tak se na místo dostavili také lounští policisté, kteří provedli orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vzešel s pozitivním výsledkem. Zdravotní stav žáka vyžadoval hospitalizaci v nemocnici.

Následným důkladným šetřením se lounským kriminalistům podařilo odhalit trojici mladých dealerů nejen extáze, ale i jiných zakázaných látek. Při domovní prohlídce kriminalisté nalezli jak nádoby s rostlinným materiálem, tak s tzv. houbičkami. To že prodávali drogy, policistům při výslechu nikterak nezapírali. Doznali se k několika případům, jak poskytli svým “zákazníkům“ ať už xanax, tak marihuanu, LSD, pervitin, extázi nebo také kloazepam. Uvedli, že drogy neměli jen na prodej, ale také pro svou potřebu.



Odborným zkoumáním zajištěných tablet „extáze“ bylo zjištěno, že obsahují vysoký podíl účinné látky. V tomto případě se tedy pravděpodobně může jednat o jednu z vysoko-obsahových a nebezpečných extází, které se začínají objevovat v Evropě.



Trojice ve věku 20, 20 a 21 let si poté vyslechla obvinění ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, za který jim hrozí trest odnětí svobody až na pět let.



17. ledna 2024

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

