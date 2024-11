Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Třináct vloupání muži neprošlo

Kriminalisté druhého policejního obvodu dopadli muže, který se v průběhu uplynulých měsíců vloupal do celkem třinácti motorových vozidel, především v lokalitě Prahy 5.

Své skutky započal v měsíci květnu a pokračoval v nich až do měsíce října, kdy byl zadržen. Modus operandi byl vždy stejný, ostrým předmětem rozbil boční okénko u vozidla, nasedl do něj a celý vnitřek prohledal. Odnášel si ve valné většině autorádia a navigace, čímž způsobil celkovou škodu přesahující čtyři sta padesát tisíc korun, a to jak na odcizených věcech, tak poškozením vozidel. Dopadení tohoto muže nebylo jednoduché, neboť při vloupání používal nejen rukavice, ale i podsedák , čímž chtěl eliminovat zajištění pachovek. Nakonec mu to stejně nepomohlo. Kriminalisté ohledáním vozidel a vyhodnocením zajištěných stop dokázali muže i přesto ztotožnit a posléze i zadržet.

Čtyřiatřicetiletý muž byl obviněn pro trestné činy krádež a poškození cizí věci, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 18. listopad 2024

