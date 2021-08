Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Tříměsíční virtuální vztah přišel ženu na sto tisíc

JESENICKO - Seznámila se s australským vojákem...

Jeseničtí kriminalisté se zabývají dalším případem podvodného jednání. O nemalé peníze při něm přišla 61letetá žena z Jesenicka. Tu si zakrátko omotal kolem prstu „virtuální přítel“, se kterým se na začátku května seznámila přes Facebook.

Australskému vojákovi, toho času na vojenské misi v Somálsku, kde je jeho úkolem detekovat a zneškodňovat bomby, se poměrně záhy podařilo získat ženinu důvěru. Rozhodně mu nebyla lhostejná, padli si do noty, a tak se nechal slyšet, že po ukončení smlouvy zvažuje život v zahraničí, případně i v Česku. Bohužel, jak vysvětloval poškozené, to kvůli stávající vojenské situaci není vůbec jednoduché. Našetřil spoustu peněz, které ale nemá možnost převést na bankovní účet v zahraničí. Přišel však s návrhem, jak svízelnou situaci vyřešit. Část peněz, zhruba 1,2 milionů dolarů, měl poslat v hotovosti v kufříku na adresu poškozené. Jenže ouha, vyvstaly potíže spojené s dopravou a nutností proclení kufříku, což měla vyřešit úhrada poplatků. Poškozená po příslibu vrácení vložených finančních prostředků jeden z poplatků, v přepočtu za více než sto tisíc korun, uhradila. Následně došlo k vzájemnému omezení komunikace a žena do současné doby neobdržela ani zásilku, natož pak své peníze.

Opětovně nabádáme k obezřetnosti při komunikaci na sociálních sítích. Nikdy neposílejte peníze nikomu, koho znáte jen z virtuálního prostředí a už vůbec ne do zahraničí!

por. Mgr. Jiřina Vybíhalová

16. srpna 2021

vytisknout e-mailem