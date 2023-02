Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Třikrát požadoval finanční hotovost

SOKOLOVSKO – Přitom vyhrožoval fyzickým napadením.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání devatenáctiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Obviněný muž měl v první polovině ledna letošního roku krátce před třiadvacátou hodinou v Sokolově oslovit jemu neznámého o rok mladšího mladíka, kterého se zeptal, zda u sebe nemá cigaretu. Ten mu měl ze své krabičky jednu cigaretu darovat. Poté se ho měl starší muž zeptat, zda u sebe nemá ještě mariuhanu, přičemž mu odpověděl, že u sebe nic takového nemá a z místa odcházel. Obviněný muž se měl ale rozejít za ním, a neustále se ho ptal, zda u sebe nemá mariuhanu, přičemž mu na to několikrát odpověděl, že nemá. Na to měl devatenáctiletý muž zareagovat tím, že mu ze zadní části krku sebral sluchátka a odcházel s nimi. Osmnáctiletý mladík ho požádal o vrácení. Devatenáctiletý muž mu měl sdělit, že pokud mu dá peníze, sluchátka mu vrátí a pokud mu je nedá, fyzicky ho napadne. Následně po něm ještě požadoval krabičku cigaret, kterou mu mladší muž raději i s finanční hotovostí vydal a následně dostal také zpět svá sluchátka.

O přibližně dva týdny později, na konci ledna letošního roku, měl osmnáctiletého muže opět potkat v jedné z ulic v Sokolově, a to kolem dvaadvacáté hodiny. Sdělil mu, ať počká a vydá mu finanční hotovost. Mladší muž mu odpověděl, že u sebe nic nemá, a tak ho starší muž prohledal. Při tom mu měl říct, že pokud u něj něco najde, fyzicky ho napadne. Osmnáctiletý mladík tedy vyndal z bundy peněženku a vydal mu finanční hotovost, kterou měl u sebe.

O další dva týdny později se měli oba dva mladíci opět potkat ve stejné ulici jako v posledním případě, tentokrát kolem sedmnácté hodiny. Starší muž mu měl dvakrát poklepat na záda, kdy na to mladší muž nereagoval a pokračoval v chůzi. Obviněný muž ho tedy předběhl, zastavil a zeptal se ho, zda u sebe nemá nějaké peníze. Požadoval alespoň drobnou hotovost, kterou mu mladší mladík vydal a následně chtěl odejít. To mu ale obviněný muž nedovolil a řekl mu, že pokud odejde, fyzicky ho napadne. Následně měl do poškozeného mladíka strčit a říct mu, ať vyndá peněženku. Osmnáctiletý muž jí vyndal a starší muž mu z ní odcizil další finanční prostředky. Z místa poté odešel.

Policisté se začali případem okamžitě zabývat a devatenáctiletého mladíka zadrželi před devatenáctou hodinou téhož dne.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 2,5 tisíce korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

nprap. Jan Bílek

17.2.2023

