Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Třikrát byl z naší země vyhoštěn

ZLÍNSKÝ KRAJ: Rozhodnutí soudů ale nebral v potaz a tak skončil ve vazbě.

Minulý týden zadrželi cizinečtí policisté před jednou z heren ve Zlíně dvaatřicetiletého Slováka. Tento cizinec jim byl dobře znám, neboť je v České republice nežádoucí osobou. Opakovaně se totiž v našem kraji dopouštěl trestné činnosti, za kterou byl již soudně trestán. Muž byl navíc dvakrát zlínským a jednou kroměřížským soudem odsouzen k trestu vyhoštění z území České republiky. Kromě toho o jeho správním vyhoštění rozhodli i zlínští cizinečtí policisté na základě páchání protiprávní činnosti, a to v délce čtyř let, tedy až do listopadu 2026. Cizince, který je v současné době podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, poslal Okresní soud ve Zlíně do vazby.

7. února 2023, mjr. Mgr. Simona Kyšnerová

