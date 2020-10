Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Třídenní pátrací akce

ORLICKOÚSTECKO - Opět se potvrdilo, jak nepostradatelná je pro nás policejní letka

Jak jsme vás informovali, od úterního večera probíhala na Králicku pátrací akce po 76letém muži, který odjel svojí Felicií z domova. Článek si můžete přečíst ZDE. Bohužel pán u sebe neměl mobilní telefon, což pátrání po něm značně ztěžovalo.

Zatímco na Králicku začala pátrací akce venku v terénu, operační důstojníci začali s klasickým „pátracím kolečkem“ obvoláváním záchranných služeb, nemocnic a tak podobně. Vzhledem k tomu, že se Králíky nachází v blízkosti státní hranice s Polskem, o pátrání jsme vyrozuměli a požádali o spolupráci i polské kolegy. A nejen ty, žádali jsme o pomoc i policisty z Olomouckého a Královéhradeckého kraje. Venku policisté v první řadě kontrolovali čerpací stanice, zastávky, nádraží a hlavní silnice. Následně začaly hlídky ze všech tří krajů propátrávat oblasti Králicka, Červené Vody, Letohradska, Žamberecka, Pastvin, Mladkova, Dolní a Malé Moravy, Hanušovic, okolí Zemské brány, Orlického Záhoří až k Šerlichu a tak dále. Protože jsme neměli tušení, kam pohřešovaný mohl jet a z důvodu klimatických podmínek bylo pátrání po třetí hodině ráno přerušeno a pokračovalo od časných ranních hodin druhý den, tedy ve středu.

V okolních lesích jsme požádali revírníka a polesného, kdyby náhodou na vozidlo nebo pána narazili, aby okamžitě volali na linku 158. Hlídky začaly projíždět i hůře přístupné lesní nezpevněné cesty. Kolegové z orlickoústecké hlídkové služby začali všechna propátraná území zaznamenávat do map a na některá místa se vraceli. Zároveň jsme vyžádali pomoc od policejní letky. Bohužel ani ve středu jsme nebyli úspěšní a večer jsme pátrání přerušili. Ne doslova, noční službu konající hlídky stále projížděly různá místa a hledaly.

Čas hrál neúprosně proti nám, ale i přesto jsme v plné síle a opět s policejní letkou začali hned ve čtvrtek ráno pátrat. O půl jedenácté dopoledne našel policejní psovod havarované auto sjeté z nezpevněné komunikace v lese cestou na Králický Sněžník. Všechny hlídky se proto sjely k vozidlu, ve kterém však nebyl řidič, a začaly ho v okolí hledat. Zhruba za hodinu hlásila policejní letka nález ležícího muže v těžce přístupném terénu. Vrtulník nasměroval policisty na místo a zároveň jsme vyžádali záchrannou službu. Muž byl silně podchlazený a v bezvědomí. Protože bylo jasné, že se sanita do místa nedostane, na místo byli vysláni záchranáři ve vrtulníku. I tak museli naši policisté s horskou službou nalezeného muže snést ve vaku na volnější prostranství, kam se snáze dostane záchranářský tým z vrtulníku. Pohřešovaného jsme předali záchranářům, kteří po dalších nezbytných úkonech muže naložili do vrtulníku a převezli do nemocnice.

22. října 2020

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

