Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Třiatřicetiletý muž zpronevěřil firemní nářadí a způsobil tak škodu ve výši několika desítek tisíc korun

PRAHA VENKOV-JIH – Nyní je podezřelý z trestných činů krádež a zpronevěra a hrozí mu až dva roky za mřížemi.

Třiatřicetiletý muž se nechal zaměstnat v jedné středočeské firmě jako servisní technik koncem ledna letošního roku. Oproti podpisu mu bylo svěřeno různé pracovní nářadí v hodnotě několika desítek tisíc korun a také firemní vozidlo. On ale místo toho, aby nářadí používal ke své pracovní činnosti, přisvojil si je a postupně je udával v různých zastavárnách. Zástupcům firmy se sice následně část zboží podařilo vykoupit zpět, stálo to ale další finanční prostředky. V průběhu svého působení u této firmy se pak ještě muži podařilo odcizit další pracovní nářadí, které si vyhlédl ve firemním skladu. Také to skončilo v zastavárnách a peníze v mužově kapse. Hned poté, co byl odhalen, ukončila s ním firma pracovní poměr a případ oznámila policii.

Policisté obvodního oddělení Jílové u Prahy v této věci vedou zkrácené přípravné řízení, v rámci kterého tomuto třiatřicetiletému muži sdělili podezření z trestných činů krádež a zpronevěra. Vyšetřován je na svobodě. Pokud ho soud uzná vinným, mohl by za mřížemi strávit až dva roky.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

11. června 2019

vytisknout e-mailem