Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Třiatřicetiletý muž nenastoupil do vězení

TACHOV - Kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání a obracejí se na veřejnost. Viděl ho někdo? Ví někdo, kde se zdržuje?

Tachovští kriminalisté pátrají po třiatřicetiletém muži, na kterého vydal Okresní soud v Tachově příkaz k dodání do výkonu trestu pro mravnostní trestný čin a Okresní soud v Benešově příkaz k zatčení pro trestný čin zanedbání povinné výživy. Hledaný nenastoupil do vězení, v místě svého bydliště na Tachovsku se nezdržuje. V celostátním pátrání je od června 2022. Je 170 až 175 centimetrů vysoký, má štíhlou postavu, hnědé krátce střižené vlasy a modré oči.

Kriminalisté se obracejí na veřejnost. Pokud by někdo věděl, kde se hledaný nachází, nebo ho někdo spatřil, ať kontaktuje tachovské kriminalisty na telefonním čísle 974 337 316 nebo 374 337 317, případně policisty na tísňové lince 158.

Informace o hledaném muži jsou v následujícím odkazu. Pokud je odkaz neaktivní, byl hledaný vypátrán. https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14070609220310

por. Mgr. Dagmar Brožová

23. března 2023

