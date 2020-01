Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Třiadvacet nových policejních vozidel do kraje

KRAJ – Nová vozidla nahradí vysloužilá auta.

Třiadvacet vysloužilých policejních aut, která používají policisté pro výkon služby v Královéhradeckém kraji, nahradí počínaje dnešním dnem stejný počet nových vozidel. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje je dnes v odpoledních hodinách slavnostně převzalo z rukou ministra vnitra Jana Hamáčka. Předání vozidel se dále zúčastnil i policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar, hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. a ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. Petr Petřík.

"Policie ČR nakoupila na sklonku roku více jak 2000 dopravních prostředků. Jsem rád, že se pro naše policisty povedlo nakoupit to nejlepší, co v této kategorii Škoda nabízí. Jsem pyšný, že je Česká republika šestou nejbezpečnější zemí a Policie ČR má více jak sedmdesátiprocentní důvěru veřejnosti. Našim policistům přeji, aby se jim s auty dobře jezdilo a aby se vždy vrátili v pořádku do svých domovů," uvedl při slavnostním předání brig. gen. Mgr. Jan Švejdar.

Nová vozidla ŠKODA OCTAVIA Combi 2,0 TSI 140 kW 4x4 DSG v barvách Policie ČR budou určena pro výkon služby v Královéhradeckém kraji. „Nová vozidla budou nasazena do přímého výkonu služby. Spolehlivé dopravní prostředky s odpovídající výbavou jsou jednou z neodmyslitelných podmínek úspěšného policejního zákroku,“ uvedl při předání brig. gen. Petr Petřík, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

"Po dlouhé anabázi, kdy Policie ČR musela sloužit s vozy, které daleko překračovaly plánovanou životnost, se podařilo nakoupit nová vozidla," řekl mimojiné při předání ministr vnitra Jan Hamáček. Nová vozidla počínaje dnešním dnem nahradí policejní auta vyrobená od roku 2008.Ne všechna zastaralá vozidla však budou vyřazena, některá z nich najdou uplatnění u jiných organizačních útvarů Policie ČR nebo budou sloužit jako záložní auta pro případ potřeby.

„Obměna vozového parku je a bude neustálý proces, který policistům zaručí zejména technickou spolehlivost při zásahu. Právě rychlost a bezpečný dojezd policejní hlídky na místo události hraje jednu z významných rolí při zásahu,“ doplnil Petr Petřík a upřesnil, že vozidla budou k dispozici nejen v Hradci Králové, ale i na jiných obvodních odděleních mimo krajskou metropoli.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

7. ledna 2020



