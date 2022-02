Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tři zákazy řízení mu nepřekážely v ničem

BEROUNSKO – Nyní mu hrozí až dva roky za mřížemi.

Berounští policisté sdělili 32letému muži podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, kterého se dopustil tím, že opakovaně řídil vozidlo i přesto, ačkoliv věděl, že má platný zákaz řízení.

Dvaatřicetiletý hříšník řídil 7. února dopoledne osobní vozidlo ulicí Kollárova do ulice Preislerova v Berouně, kde byl zastaven policejní hlídkou. Ta ho vyzvala k předložení dokladů potřebných k provozu a řízení, přičemž poté, co nepředložil řidičský průkaz, lustrací policisté zjistili, že má tři platné zákazy řízení, a to od května 2021 do ledna 2023.

Dále hlídka muže vyzvala k podrobení se dechové zkoušce a testu na drogy. Přístroj požití alkoholu vyloučil, nicméně test na jiné návykové látky byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu se však odmítl podrobit.

Za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí muži až dvouletý pobyt ve vězení.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

9. února 2022

vytisknout e-mailem