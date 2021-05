Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tři vloupání během jednoho dne

České Budějovice - Pachatel způsobil škodu za téměř 88 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení v Lišově mají plné ruce práce s objasněním hned třech případů vloupání, které se staly v době od 19. května 15:30 hodiny do 20. května 16:30 hodiny. Nejprve přijali oznámení o vloupání do jednoho podniku v Borovanech, kde pachatel za použití násilí vnikl do oploceného areálu této firmy, následně se dostal po rozbití oken do kanceláří odkud odcizil finanční hotovost, stravenky, notebooky a způsobil škodu poškozením majetku. Další oznámení se týkalo vloupání do jedné garáže v Hluboké u Borovan. Pachatel vypáčil vjezdová vrata a odcizil odtud dětskou motorovou čtyřkolku. Následně pachatel vnikl na pozemek jednoho rodinného domu v Hluboké u Borovan a z prostoru dílny odcizil rovněž dětskou motorovou minikros-motorku. Policisté nevylučují, že všechny tři případy má na svědomí jeden pachatel či pachatelé. Jedná se o trestné činy krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Celková škoda, kterou pachatel způsobil, dosáhla výše bezmála 88 000 korun.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

23. května 2021

