Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tři vloupání a nic se neztratilo

TEPLICKO - Pachatele vždy vyrušil alarm; Auto není trezor.

Tři vloupání a nic se neztratilo

Hned dvě mateřské školky v Duchcově se staly předmětem zájmu neznámého pachatele. Zloděj vnikl do první z nich po rozbití okna, vyrušil ho ale alarm a lapka utekl, aniž by něco odcizil. Zřejmě tedy zkusil štěstí v druhém objektu, kam opět vnikl oknem, i v tomto případě ho ale ve školce zachytila čidla bezpečnostního systému a pachatel místo činu opustil, aniž by něco stihl odcizit.

Přibližně ve stejné době se neznámý pachatel vloupal v Duchcově do cukrárny, která je ale také vybavena elektronickým zabezpečovacím zařízením, takže ani v tomto případě se nic neztratilo.

Policisté ve všech případech zahájili úkony trestního řízení pro zločin krádeže ve stadiu pokusu a budou se samozřejmě zabývat i verzí, že má všechny skutky na svědomí stejný pachatel, kterému s ohledem na spáchání trestných činů v době nouzového stavu hrozí v případě dopadení až osmileté vězení.





Auto není trezor

Z trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku je podezřelý neznámý pachatel, který se v Dubí vloupal do zaparkovaného auta. Zlákala ho pravděpodobně taška odložená na sedadle, oznamovatelka přišla o peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a dalšími věcmi, celková škoda byla vyčíslena na téměř devět tisíc korun. Po zloději, kterému hrozí v případě dopadení až osmiletý trest odnětí svobody, nyní pátrají policisté.

23. října 2020, por. Bc. Daniel Vítek

tiskový mluvčí

Oddělení tisku a prevence

tel. č. 974 439 207

email: krpulk.kr.pio@pcr.cz

vytisknout e-mailem