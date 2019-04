Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tři vážné nehody nedaleko od sebe

PŘÍBRAMSKO - Včera dne 4. dubna se v rozmezí čtyř kilometrů staly tři vážné dopravní nehody.

Ve čtvrt na sedm došlo v obci Hluboš ke střetu osobního auta a 86letého muže, který šel po přechodu pro chodce. Sanitka těžce zraněného chodce následně přepravila do nemocnice.

Krátce po půl osmé ráno se v obci Čenkov odehrála tragická nehoda na železničním přejezdu, kde se střetl vlak jedoucí ve směru Beroun - Protivín s převozovou sanitkou. Bohužel na místě zemřel převážený 86letý pacient. Ve vlakové soupravě bylo 25 cestujících, ti spolu se strojvedoucím vyvázli bez zranění. Spolucestující z vozidla byla jednorázově ošetřena na místě s poraněním lehčího charakteru. Příčiny nehody jsou nyní předmětem šetření. Provoz na trati byl zastaven na více než tři hodiny. Vzniklá škoda činí dvě stě tisíc korun.

Chvíli před půlnocí narazil v obci Hluboš do stromu 19letý mladík. Jel ve směru na Příbram a v zatáčce z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a poté čelně havaroval do vzrostlého listnatého stromu. Za jízdy neměl být připoután bezpečnostním pásem. Do pražské nemocnice ho transportoval vrtulník s velmi vážný zraněním. Hmotná škoda byla stanovena na sto tisíc korun.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

5. duben 2019

