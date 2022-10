Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tři vandalové řádili ve vlakovém kupé

České Budějovice - Policisté si pro ně dojeli na nádraží.

Českobudějovičtí policisté přijali dne 8. října oznámení o tom, že ve vlakové soupravě jedoucí ve směru z Prahy do Českých Budějovic krátce před 17:00 hodinou řádí skupinka vandalů. Jednalo se o tři mladé muže (21, 23 a 21 let) z Českobudějovicka, kteří v jednom kupé způsobili škodu ve výši 36 000 korun. Dva z nich použili permanentní nesmyvatelný fix a popsali jím podlahu. Třetí vandal vytrhl těsnící gumu stahovacího okna po celé jeho délce. Policisté spolu s kolegy z hlídkové služby po přijetí oznámení vyrazili na vlakové nádraží v Českých Budějovicích, aby muže zadrželi a následně je eskortovali k provedení dalších úkonů na místní obvodní oddělení. Policisté případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Do dvou týdnů by tak měli stanout před soudem.

10. října 2022

