Tři případy vloupání v Býchorech

KOLÍNSKO – Zabezpečte si co nejlépe svůj majetek.

Kolínští policisté se zabývají v posledních dnech vloupáním do různých objektů, jako je zahradní domek, chata či maringotka. K těmto událostem došlo od 7. do 10. února v Býchorech. Celková škoda byla vyčíslena na téměř 90 tisíc korun.

K prvnímu vloupání došlo někdy v nočních hodinách ze 7. na 8. února, kdy se neznámý pachatel po poškození oplocení pozemku dostal ke kůlně, do níž se vloupal po překonání jejího uzamčení a z té následně odcizil benzin-elektrickou centrálu a elektrickou vrtačku. Dále se pak přesunul k domu, u něhož poškodil vchodové dveře, poničil bezpečnostní čidla a odcizil světlo. Na pozemku ještě stihl zničit zděný gril a ze zahradní udírny odcizil teploměr. Tímto jednáním byla majiteli způsobena škoda okolo 35 tisíc korun.

Druhý takový případ policisté přijali 9. února, tentokrát se jednalo o vloupání do obytné chaty v Býchorech. Tam neznámý pachatel v době od 20:40 do 20:55 hodin překonal asi 180 centimetrový plot, čímž se dostal na pozemek. Následně nato poškodil dveře v oblasti zámku, avšak dovnitř se mu nepodařilo dostat. Odnesl si „pouze“ visací zámek. Zde byla škoda vyčíslena na 1200 korun.

Třetím objektem byla maringotka. Ta byla řádně uzamčena, avšak pachateli se podařilo do ní dostat vypáčením vchodových dveří. K vloupání došlo v době mezi 5. a 8. únorem. Pachatel poté, co vypáčil dveře, následně ještě vytvořil díry do stěny maringotky krumpáčem, který nechal zaseknutý ve střeše. Posléze vytrhal a zkroutil střešní plechy. Z vnitřního prostoru odcizil rybářské vybavení v podobě prutů a navijáků. Škoda na poškození a odcizení přesáhla 50 tisíc korun.

Pachateli či pachatelům v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Co dělat je-li objekt vykraden?

Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, který by mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vloupání ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.

Je důležité dodržovat některá doporučení, která mohou pachatele od krádeže odradit:

V prvé řadě je nutné zabránit zloději vstup do objektu kvalitním zámkovým systémem, odolnými dveřmi, mřížemi na oknech a uzamykatelnými okenicemi.

Pozemek objektu mít kvalitně oplocen.

Další důležitou zásadou je neponechávat v chatě, chalupě, kůlně či v jiném objektu cenné věci. Zloději se zaměřují na elektrické nářadí, rádia, televize, starožitnosti, elektrospotřebiče, sportovní vybavení a další předměty.

V okolí objektu nenechávat žebříky či nářadí, které by pachatel mohl využít k vloupání.

Zajistit si kvalitní osvětlení objektu a jeho okolí a také světla s automatickým spínačem, která se rozsvítí, pokud se pohybuje někdo v okolí.

Pokud ve vaší blízkosti natrvalo bydlí vstřícní sousedé, lze je požádat o dohled na opuštěný objekt.

Vyšším standardem je určitě elektronická ochrana, jejíž využití samozřejmě záleží na zvážení majitele.

V zimním období ke krádežím věcí v objektech dochází častěji, než v jarních a letních měsících. Zloději za použití násilí vniknou do chaty, chalupy či jiného objektu dveřmi nebo oknem. Někteří hledají v objektu zázemí. Většinou jim postačí, když uvnitř naleznou něco k snědku a teplé peřiny. Druhou skupinou jsou zloději, kteří se zaměřují na majetek. Z vyloupených objektů pak odnesou nebo odvezou cenné věci, které zde naleznou. Poté se je snaží zpeněžit ve sběrně nebo třeba v bazaru.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

15. února 2022

