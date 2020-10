Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Tři případy krádeže

CHEBSKO – Dva obvinění muži skončili ve vazbě.

Vykradl zahradní chatku

Na konci září letošního roku měl třiatřicetiletý muž z Aše vniknout do chatky v místní zahrádkářské kolonii. Chatku měl celou prohledat a nakonec z ní odcizit různé nápoje, jídlo a drobné předměty, které našel. Tímto svým jednáním měl muž způsobit škodu necelých tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky, neboť se krádeže dopustil opakovaně.





Odcizili kolo, alkohol či čokolády

Dvou krádeží během několika týdnů se měl dopustit třiatřicetiletý muž z Chebska. Nejdříve měl v polovině září letošního roku vniknout ve večerních hodinách do společných prostor jedné z chebských firem a odcizit horské jízdní kolo. V polovině října měl v samoobslužné prodejně v Chebu odcizit láhev alkoholu. Také on měl tímto jednáním způsobit škodu necelých tisíc korun.



Opakovaného protiprávního jednání se dopustil také čtyřiatřicetiletý muž z Chebu. Ten měl nejdříve v první polovině září vniknout do chatky, přespat tam a kromě toho ještě odcizit několik věcí (psali jsme zde). V pátek 16. října měl krást znovu, tentokrát v obchodním domě v Chebu. Pod oblečení si měl schovat několik kusů čokolád a pokladnou projít bez zaplacení. Následně byl ovšem zastaven pracovníkem ostrahy. Čtyřiatřicetiletý muž na nic nečekal a okamžitě se dal na útěk. Přivolaní policisté ho ale o několik ulic dále zadrželi.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání těchto dvou mužů, které obvinili ze spáchání zločinu krádeže. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí těchto obviněných mužů do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byli muži vzati do vazby.

V případě prokázání viny jim nyní hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, neboť se jednání dopustil v době, kdy byl Usnesením Vlády České republiky vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu COVID – 19 a čin byl tedy spáchán za stavu jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí.

nprap. Jakub Kopřiva

20. 10. 2020

vytisknout e-mailem