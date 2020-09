Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tři nehody motorkářů

PŘÍBRAMSKO - Během dvou dnů došlo na Příbramsku k nehodě čtyř motorkářů.

Dne 8. září havaroval v odpoledních hodinách v Milíně 22letý motocyklista. Začala ho předjíždět 40letá řidička s osobním vozidlem, když byla vedle motocyklu, tak si všimla, že dotyčný dal blinkr vlevo a začal odbočovat. Žena se snažila srážce zabránit, začala intenzivně brzdit a strhla řízení vlevo, kdy narazila do sloupu veřejného osvětlení a do betonové zdi. Motorkáře převezla sanitka do nemocnice se středně těžkým zraněním. Hmotná škoda byla stanovena na 50 tisíc korun.

Následující den chvíli před polednem se stala nehoda v Nádražní ulici v Sedlčanech. Jednašedesátiletý muž jedoucí na motorce odbočoval z vedlejší komunikace na hlavní a nedal přitom přednost v jízdě jinému motorkáři. Ten byl následně s lehkým poraněním transportován do nemocnice k ošetření. Jak se ukázalo, viník nehody měl pozitivní test na alkohol. Další jízda mu byla zakázána a na místě mu byl odebrán řidičský průkaz. V tomto případě činila škoda 78 tisíc korun.

Ve večerních hodinách pak došlo k další nehodě v katastru obce Osečany. Jednatřicetiletý motocyklista při průjezdu zatáčkou uvedl motocykl do smyku, následně upadl na vozovku a přejel do protisměru, kde se střetl s osobním automobilem. Muž utrpěl poranění dolní končetiny. Způsobená škoda byla ve výši 115 tisíc korun.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

11. září 2020

