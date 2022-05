Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

S kuklami vnikli do bytu

KARLOVARSKO – Použít měli také zbraň.



Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů z Karlovarska ve věku 18 a 22 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinu porušování domovní svobody. Dále také zahájili trestní stíhání jednoho mladistvého z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání provinění loupeže a porušování domovní svobody.

Obvinění měli v neděli 15. května letošního roku kolem dvaadvacáté hodiny zaklepat na vstupní dveře bytu v jedné z menších obcí poblíž Karlových Varů. Při tom měli mít hlavy zakryté kuklami. Otevřít jim měla pětadvacetiletá žena, kterou měli ihned natlačit do bytu. Následně jí měl osmnáctiletý muž přitlačit ke zdi a ohrožovat jí střelnou zbraní. Dvaadvacetiletý muž měl společně s mladistvým vstoupit do jednoho z pokojů, kde měli fyzicky napadnout jednatřicetiletého muže, který se v pokoji nacházel. Toho měli opakovaně bít údery pěstí a kopy do oblasti celého těla. Dále po něm měli požadovat vydání finanční hotovosti nebo drogy. Trojice mužů měla po té byt prohledat a odcizit dvoje hodinky v přibližné hodnotě 4 tisíc korun. Dále mu měli úmyslně zničit mobilní telefon a tím způsobit škodu přibližně 5 tisíc korun. Ve chvíli kdy si měli pachatelé všimnout venku stojících osob, z místa ihned utekli.

Jednatřicetiletý napadený muž byl se svými zraněními převezen Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice, kde byl hospitalizován.

Po předchozím souhlasu se zadržením byli všichni tři obvinění do čtyřiadvaceti hodin zadrženi karlovarskými kriminalisty.

Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných mužů do vazby. Obvinění si na rozhodnutí soudu počkají v policejní cele.

V případě prokázání viny hrozí dvěma mužům ve věku 18 a 22 let trest odnětí svobody až na deset let. Třetímu obviněnému hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na pět let, jelikož se jedná o osobu mladistvou.

prap. Jan Bílek

mjr. Bc. Kateřina Pešková

18.5.2022

vytisknout e-mailem