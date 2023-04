Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Tři muži a žena skončili za mřížemi

JIHLAVSKO: Cizinci podváděli lidi prodávající zboží na internetu

Jihlavským kriminalistům se podařilo dopadnout skupinu pachatelů, která vyhledávala zveřejněné nabídky k prodeji zboží a dopouštěla se podvodů na prodávajících. Tři muži a žena využívali při páchání trestné činnosti anonymity internetu, nyní už ale díky kriminalistům neznámí nejsou. Policisté je zadrželi a skončili v cele, všichni čtyři jsou cizinci. Obviněni jsou ze spáchání dvou trestných činů a hrozí jim až osmiletý pobyt za mřížemi, tři cizince kriminalisté stíhají vazebně.

Objasnit závažnou trestnou činnost se kriminalistům hospodářské kriminality podařilo operativním šetřením a precizním prověřováním. Tři podezřelé muže a ženu zadrželi policisté minulý týden v Praze. Jednoho z cizinců dopadli ve večerních hodinách v prodejně, kde se snažil za podvodně získané peníze nakoupit zboží. Zbývající tři podezřelé zadrželi policisté zásahové jednotky následující den v bytě, kde dva podezřelí muži a žena pobývali. Všechny čtyři zadržené cizince odvezli kriminalisté na jihlavské oddělení a byli umístěni do policejních cel. Kriminalisté provedli v bytě domovní prohlídku. „Zajistili jsme věci, u kterých vzniklo podezření, že pocházejí nebo byly použity k páchání trestné činnosti,“ dodal por. Pavel Dvořák, DiS., komisař oddělení hospodářské kriminality.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání všech čtyř zadržených cizinců z různých zemí východní Evropy. „Tři muži ve věku mezi dvaadvaceti a čtyřiadvaceti lety byli obviněni ze spáchání zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu podvodu, přičemž činem byla způsobena větší škoda,“ řekl mjr. Mgr. Michal Olejníček vedoucí oddělení hospodářské kriminality s tím, že ze stejných trestných činů byla obviněna také jednadvacetiletá zadržená žena.

Čtveřice cizinců se zaměřila na inzeráty zveřejněné na různých internetových stránkách, na které reagovali a navázali s prodávajícím kontakt. Jsou obviněni z toho, že následně prodávajícím zaslali odkaz, který je přesměroval na falešné stránky, a vylákali z podvedených jejich údaje k platební kartě nebo přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Poté připravili podvedené o jejich peníze, které převáděli na účty, měnili na kryptoměnu nebo platili za zboží či služby. Na začátku dubna se obětí cizinců stala žena, která chtěla prodat bundu. Bunda jí zůstala, ale přišla o více než 110 tisíc korun. Část peněz cizinci z jejího účtu převedli a za další část zaplatili objednanou elektroniku.

Případ kriminalisté dále vyšetřují. Mimo jiné prověřují další případy obdobných podvodů a zjišťují, zda za nimi nestojí čtveřice cizinců.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněných do vazby. U dvou obviněných mužů a ženy rozhodl soud o vzetí do vazby. Následně je policisté odvezli do věznice. Zbývající obviněný je stíhán na svobodě.

Za trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na osm let.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

14. dubna 2023

