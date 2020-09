Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tři „mušketýři“ na útěku

Jihočeští policisté pátrají po trojici uprchlíků z diagnostického ústavu.

Jihočeští kriminalisté a policisté pátrají od pátečního večera pro trojlístku chlapců, kteří utekli z diagnostického ústavu v Šindlových Dvorech. Pohřešovaný je nezletilý Adam, nezletilý David a mladistvý Jan. Chlapci svým útěkem porušili nařízenou ústavní výchovu. Podrobnosti a fotografie pohřešovaných „mušketýrů“ jsou v policejní databázi, viz. přiložené odkazy. Informace k jejich výskytu, pohybu volejte na známou policejní linku 158. Chlapci neužívají žádné léky, nejsou v ohrožení života. Pohybovat by se mohli v Českých Budějovicích…

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=22260918200201

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=200919200201

https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=1090919200201

Pohřešovaný Adam je vysoký 173 cm, zdánlivého stáří čtrnácti let, střední postavy, má šedomodré oči, vyholené vlasy po stranách hlavy, nahoře vlnité tzv. drn světle hnědé barvy, trudovitý obličej. Oblečen by mohl být do černých tepláků, bílé mikiny, na nohou má černé tenisky, na hlavě šedou kšiltovku.

Pohřešovaný David je vysoký 150 cm, zdánlivé stáří čtrnácti let, hubené postavy, má hnědé vlasy do čela po stranách vyholené a hnědé oči. Oblečen by mohl být do šedých tepláků, oranžové mikiny. Na nohou může mít černomodré tenisky.

Nejstarší z trojlístku Jan, je vysoký 155 cm, zdánlivého stáří sedmnácti let, hubené postavy, má tmavě hnědé vlasy česané na patku a modré oči. Oblečen byl do modrých kraťasů, fialovo černé mikiny. Na nohou měl červené tenisky značky NIKE.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

19. září 2020

vytisknout e-mailem