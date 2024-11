Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tři měsíce ve škole za námi.

MĚLNICKO – Nový školní rok je v plném proudu a policejní preventistky navštěvují základní školy se svými přednáškami.

Prázdniny skončily a dětem začal nový školní rok, pro některé úplně první. V měsíci září se preventistky vydaly za novými žáčky s přednáškou „Bezpečně do školy“, kdy si hravou formou zopakovali pravidla přecházení pozemní komunikace, chování na chodníku, a že k cizím lidem se do aut opravdu nenastupuje. Se staršími žáky probraly v rámci přednášky „Zebra se za tebe nerozhlédne“ základní pravidla dopravní výchovy.

Ve čtvrtek 12. září se policistky zúčastnily Dne zdraví v nemocnici Neratovice, na který byli pozváni žáci 1.stupně z neratovických základních škol. S těmito si policistky povídaly o bezpečném chování v dopravě nebo jak správně volat na tísňovou linku.

Jelikož nejlepší je si znalosti ověřit v praxi, tak se v úterý 15. října sešly děti ze ZŠ Jodlová, Kralupy nad Vltavou společně s preventistkou na dopravním hřišti v Kralupech nad Vltavou, kde si zkusili, jak se správně pohybovat na silnici jako cyklisti nebo chodci. Jak bez problémů přecházet silnici nebo jak se chovat na chodníku, si zopakovali i žáci ze ZŠ Vysoká ve své obci dne 21. října.

A jak je to s tím internetem? Nebezpečí číhá i v tzv. kyberprostoru, a tak si v rámci projektu „Tvoje cesta on-linem“ s žáky ujasnili/zopakovali pravidla bezpečného chování na internetu, na co vše si dát pozor, a že sdílení hesel i s „bff“ kámoškou je fakt hloupost.

Jaké jsou znaky šikany? To se žáci dozvěděli v rámci přednášky „Šikana, kyberšikana“. Zjistili, která jednání lze považovat již za šikanu, jak jí předcházet nebo zastavit. Dále proč je šikana v kyberprostoru horší nebo jestli vždy vědí, s kým si píší.

Od kolika let jsme trestně odpovědní? A jak je to s návykovými látkami? To zjistili žáci v rámci interaktivní přednášky „ Tvoje cesta načisto“.

Informace k uvedeným projektům naleznete zde:

https://www.policie.cz/clanek/tvoje-cesta.aspx

https://www.policie.cz/clanek/zebra-se-za-tebe-nerozhledne-800265.aspx

https://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-sikana.aspx

Školní rok pokračuje a stejně tak policejní přednášky ve školách - na různá témata.

por. Bc. Martina Hamplová

PČR Mělník

20.11.2024

