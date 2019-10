Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tři luxusní auta se vrátí majitelům

KRAJ - Přes náš kraj chtějí pachatelé převážet odcizená vozidla.

V uplynulých dnech se policistům Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje opět potvrdilo, že přes náš kraj vede trasa, po které se někteří pachatelé snaží převážet odcizená auta. V průběhu dvou dnů jsme řešili tři případy, v jejichž závěru jsou vypátraná a zajištěná auta, která budou moci být vrácena majitelům.

Vždy, jakmile operační důstojník obdrží informaci o krádeži vozidla a lze předpokládat, že by pachatel mohl zvolit pro převoz náš kraj, je spuštěno opatření spočívající v maximálním nasazení sil a prostředků, které by mělo vést k vypátrání vozidla a dopadení pachatele.

V prvním případě se policistům obvodního oddělení v Nové Pace podařilo na silnici č. I/16 poblíž benzínové čerpací stanice zadržet osmadvacetiletého mezinárodně hledaného cizince polské státní příslušnosti, na kterého je v Německu vydán Evropský zatýkací rozkaz. Zadržený muž je podezřelý, že neoprávněně užíval osobní motorové vozidlo Audi A4, které bylo v nočních hodinách odcizeno na území Rakouska. Muž měl s vozidlem překročit hranice České republiky a měl s největší pravděpodobností namířeno do Polska. Po zadržení skončil v policejní cele a následně ve vydávací vazbě, odkud bude předán do Německa. Auto bude vráceno majiteli a trestní řízení bude vedeno v Rakousku.

Ve stejný den přijal operační důstojník i druhou informaci, že přes naše území směrem na Polsko projíždí další vozidlo značky Audi A4, které bylo rovněž v noci odcizeno v Rakousku. Policisté z Pohotovostního a eskortního oddělení projíždějící popsané vozidlo zahlédli v Hradci Králové na silnici č. I/33. Okamžitě ho začali pronásledovat. Po několika set metrech se jim ho u odbočky na Předměřice nad Labem podařilo zastavit. Při předkládání dokladů řidič ale náhle zařadil zpátečku a začal couvat. Při tomto manévru srazil na silnici jednoho z policistů, který naštěstí neutrpěl žádné zranění. Na to začal zběsile ujíždět a policistům se ztratil z dohledu. Krátce na to se odstavené vozidlo bez řidiče podařilo vypátrat policistům z obvodního oddělení Hradec Králové 1, a to v okrajové části Hradce Králové. Po řidiči policisté začali pátrat, zatím bohužel bez výsledně. Auto kriminalisté zajistili a důkladně ohledali a po provedení potřebných úkonů ho vrátí majiteli. Zahájili úkony trestního řízení pro zločin násilí proti úřední osobě, za což dosud neznámému pachateli hrozí trest odnětí svobody od 6 měsíců do 6 let. Krádež vozidla řeší rakouská policie.

Následující den jsme přijali třetí oznámení o krádeži vozidla, které by také mělo s velkou pravděpodobností projíždět přes náš kraj. Tentokrát se jednalo o luxusní vozidlo zn. Mercedes s pořizovací hodnotou 3 miliony korun, které se mělo majiteli ztratit v nočních hodinách z uzamčené garáže ve Zlíně. Již dvě hodiny po vyhlášení pátrací akce policisté u Jaroměře začali vozidlo pronásledovat, a to ve směru na Českou Skalici. Řidič velmi riskantní jízdou ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. Rychlost, kterou se řidič řítil přes města a obce, překračovala místy rychlost i 160 km/hod. Během jízdy se bočně střetl s projíždějícím osobním autem a jenom díky pohotové reakci řidiče neskončila kolize vážnou nehodou. Nebezpečně předjížděl v místech, kde je to zakázáno. Mimo jiné předjel velmi riskantně i kolonu vozidel přejíždějících přes železniční přejezd. Ačkoliv se na malou chvíli vozidlo ztratilo policistům z dohledu, za pár minut auto dohledali odstavené bez posádky. Během krátké chvíle ale další přivolaná hlídka policistů zadržela 32letého muže, který před nimi utíkal (viz níže odkaz na zveřejněné video). Vzhledem k tomu, že na něho vydal Okresní soud v Trutnově příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody pro předchozí trestnou činnost, převezli ho po provedení důležitých procesních úkonů do nejbližší věznice. Během výslechu vyšlo najevo, že ve vozidle s ním cestoval ještě další muž, kterého policisté vypátrali ještě týž den na Náchodsku, kde se snažil ukrývat. Trestní řízení s oběma zadrženými muži povedou zlínští kolegové. I v tomto případě bude vozidlo po provedení všech potřebných úkonů vráceno majiteli.

Doufáme, že z navrácení vozidel budou mít všichni majitelé radost.

plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA 2. 10. 2019, 10:00

