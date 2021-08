Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tři dealeři pervitinu obviněni

MOSTECKO - Muži dle TOXI týmu prodávali v Mostě pervitin; Z cizího auta odcizili pivo a kameru.

Mostečtí policisté z TOXI týmu odhalili tři muže, kteří měli v Mostě distribuovat drogu pervitin. Vyšetřovatel všechny tři Mostečany obvinil z přečinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a stíhá je na svobodě. Za tento trestný čin může soud obviněné potrestat až pětiletým odnětím svobody.

Muž ve věku 48 let z Mostu měl po dobu několika měsíců v Mostě obstarat a následně prodat za různé finanční částky nejméně v 61 případech přesně nezjištěné množství metamfetaminu různým osobám. I další obviněný je z Mostu a návykovou látku měl 41letý muž předávat zájemci za peníze v Mostě loni i letos. Mostečan ve věku 38 let měl pervitin prodávat loni a předloni osobám z řad toxikomanů nejméně v sedmi případech.

Dvojice z cizího auta odnesla pivo a kameru

Na policejním oddělení skončili dva podezřelí muži, kteří měli vniknout do zaparkovaného vozidla. K tomu došlo o víkendu krátce po půlnoci. Dvojice měla v mostecké části sídliště Výsluní pod rouškou tmy vniknout bez násilí do stojícího osobního vozu tovární značky Dacia, u kterého mladíci prohledali interiér a následně z něj měli odcizit 33 lahví s pivem a kameru do auta. Poškozenému majiteli způsobili krádeží hmotnou škodu ve výši 1 430 korun. Vrchní inspektor obvodního oddělení Most sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže teprve 18letému mladíkovi z Mostu s ohledem na skutečnost, že byl za podobný skutek již soudem potrestán. Druhý mladý muž je podezřelý z přestupku proti majetku. Podezřelou dvojici vypátrali mostečtí strážníci krátce po přijatém oznámení. Jak dvojice s lupem naložila, policistům neuvedla.

Most 18. srpna 2021

nprap. Ludmila Světláková

