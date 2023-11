Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Tři čtvrtě kila kokainu

CHRUDIMSKO – Muži si mohou odsedět až deset let.

Tři muže z Chrudimska ve věku 25 až 30 let obvinili kriminalisté z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě odsouzení každému hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

A co jim kriminalisté kladou za vinu? Osmadvacetiletý muž měl s trestnou činností začít už na podzim roku 2020. Zbylí dva o rok později. Společně nebo samostatně s určitou pravidelností vyráželi na různá místa do Prahy, kde nakupovali kokain. Ten převezli do Pardubického kraje, kde část měli pro vlastní potřebu a část dál prodávali. Za dobu jejich „obchodování“ měli obvinění třetím osobám prodat nejméně 764 gramů drogy. Při ceně 2.200 Kč za gram kokainu si mohli svým jednáním přijít na téměř jeden a tři čtvrtě milionu korun. Policisté v minulých dnech muže zadrželi a sdělili jim obvinění. Stíháni jsou na svobodě.

22. listopadu 2023

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

