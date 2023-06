Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Trestní stíhání za nicnedělání

KRAJ - Úředníkovi hrozí roční vězení.

V těchto dnech kriminalista z krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje obvinil 55letého muže z trestného činu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, za což mu hrozí až roční vězení nebo zákaz činnosti. Muž jako zaměstnanec jednoho statutárního města s pracovním zařazením referenta na oddělení přestupků, neřešil svěřené přestupky a nechal je promlčet. Bylo zjištěno, že během 20 měsíců nechal "ležet" téměř 150 přestupků, čímž u nich došlo k zániku odpovědnosti. Obviněný muž měl na starosti provádění všech úkonů v řízení o přestupcích na úseku občanského soužití a majetku. To znamená, že měl přestupky projednávat, rozhodovat o nich, evidovat, prověřovat, vyzývat občany k podání vysvětlení, provádět bloková a příkazní řízení, ústní jednání, vydávat rozhodnutí, ukládat sankce, ochranná opatření, zastavovat, postupovat či odkládat řízení.

Muž však u nich neudělal ani "čárku".

Policisté však nezjistili, že by z neřešení přestupků měl nějaký prospěch. Za hrubé porušení pracovních povinností byl na konci roku ze zaměstnání, kde pracoval 14 let, propuštěn.

Jedná se o město mimo Královéhradecký kraj, naši kriminalisté ho řeší kvůli vyloučení podjatosti.

por. Iva Kormošová

8.6.2023, 12.00

