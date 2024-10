Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Trestní řízení vedená proti společnosti Cloud Platforms a.s.

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb

ŽÁDOST:

„…o poskytnutích veškerých informací o trestních řízeních, která byla vedena vůči společnosti Cloud Platforms a.s., IČO: 06410952, se sídlem: Javorová 3096, 434 01 Most.

Pokud taková trestní řízení byla vedena, žádáme současně o zaslání anonymizovaných rozhodnutí a dalších dokumentů v těchto věcech.“

ODPOVĚĎ:

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k požadovaným informacím sděluje, že informace o právnických osobách a aktivitách vůči nim v rámci probíhajícího trestního řízení nejsou obecně sdělovány, kdy poskytnutím informací ohledně aktuálně vedených trestních řízeních by mohl být zmařen účel trestního řízení. S ohledem na formulaci dotazu, zda byla vedena trestní řízení, sděluje Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, že do současné doby neeviduje žádné ukončené trestní řízení vůči výše jmenované společnosti, ani řízení, ve kterém by výše jmenované společnosti bylo sděleno obvinění z jakéhokoli trestného činu.

por. Bc. Pavla Mašínová, 10. 10. 2024

