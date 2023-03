Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE II.: Trestná činnost napříč republikou

ČR/KRAJ/NÁCHODSKO – Cizinci cílili ve velkém v rodinných domech na šperky či hotovost.

V uplynulých dnech byl z naší strany Okresnímu státnímu zastupitelství v Náchodě předán návrh na podání obžaloby proti čtveřici obviněných osob cizí státní příslušnosti (mimo státy EU), které se měly v loňském roce dopustit celkem 28 skutků ve čtyřech krajích České republiky, konkrétně kromě Královéhradeckého i v kraji Libereckém, Středočeském a Jihočeském.

Škoda, která měla trestnou činností dnes již obviněné čtveřice mužů vzniknout, přesáhla podle našich zjištění částku dva a půl milionu korun.

mjr. Magdaléna Vlčková

10.3.2023

--------------------------------------------------------------------------

Více než dvě desítky dalších skutků, které má mít na svědomí čtveřice dnes již vazebně stíhaných cizinců státní příslušnosti mimo státy EU, se v uplynulých týdnech podařilo objasnit krajským kriminalistům. Kromě původně deklarovaných šesti je viní i z dalších dvaadvaceti skutků, a to ve Středočeském, Libereckém a Jihočeském kraji. Stíhaní cizinci měli od března do září letošního roku způsobit v součtu škodu vyšší než 2,5 mil. Kč.

Muži (22, 24, 24, 25 let) se měli podle našich zjištění v uvedených krajích dopouštět mj. krádeží cenných věcí z rodinných domů, do nichž vnikali okny a dveřmi násilným způsobem. V některých případech vnikali do obydlí i v době, kdy byli majitelé doma. Výběr objektů byl náhodný, cílem byly především hodnotnější nemovitosti nacházející se v okrajových částech měst. Rodinné domy si měli tipovat náhodně. Zaměřili se v nich zejména na finanční hotovost, drobné věci a šperky. Kromě značného množství šperků však odnášeli i netypické či kuriózní věci. Jako lup si měli odnést například také velikonoční čokoládové figurky, drobné zboží parfumerie, nářadí, stan a množství drobné elektroniky.

„V průběhu vyšetřování se podařilo zjistit, že pachatelé v krátké době vystřídali několik vozidel, ve kterých se pak pohybovali na území České republiky a nezřídka je využívali i přespávání. Při páchání trestné činnosti se chovali profesionálně a jako členové organizované skupiny měli rozdělené úkoly a dobře připravený plán,“ vysvětluje kriminalista, který se případu intenzivně věnoval.

Čtveřici mužů viníme i v dodatečně objasněných 22 skutcích páchaných stíhanými v různých kombinacích z obdobné trestné činnosti jako v původních 6 případech. Trestní sazba zůstává nezměněna - v případě uznání viny hrozí mužům až osmiletý trest odnětí svobody.

Celý spis, který se ke čtveřici cizinců a jejich trestné činnosti na území ČR váže, má zhruba tři tisíce stran a policisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a územního odboru Náchod věnovali jejímu objasnění v součtu tisíce hodin práce.

Obecné preventivní rady - Jak předejít vykradení: Odcházíte-li z domácnosti, třeba jen na krátkou dobu, vždy zavírejte všechna okna a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani do květináče.

Na vizitkách u zvonků, na schránce a na dveřích uvádějte vaše příjmení bez titulů a nejraději v množném čísle.

Neupozorňujte zbytečně na vaši nepřítomnost.

O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. Požádejte někoho, komu důvěřujete, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédl na obydlí – větral, zaléval květiny, sekal trávník, pravidelně vybíral schránku na dopisy apod.

Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy, které mohou prozradit vaši nepřítomnost. Dobu své nepřítomnosti neuvádějte ani ve sdělení na vašem telefonním záznamníku.

Vhodné je si v bytě instalovat elektronické zařízení, které umožňuje v nepravidelných časech zapínat světla, televizi atd. a tak udržovat zdání, že byt je obydlen.

Nezapomínejte na dobré osvětlení před objektem. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.

Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly značnou část objektu. Keře vhodně prostřihávejte, abyste zlodějům neusnadnili případné vloupání tím, že jim poskytnete možnost pracovat ve skrytu.

Nechlubte se před cizími lidmi tím, co máte doma cenného. Drahé cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různých těžko předvídatelných místech v bytě, nebo si pořiďte trezor.

Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby k vám do bytu bylo co nejméně vidět. V odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů

Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. Cennosti si vyfotografujte. Tato opatření usnadní nalezení a identifikaci předmětů v případě odcizení a ulehčí tak práci pojišťovně a policii

Udržovaná zahrada s posekaným trávníkem vytváří dojem, že je v domě někdo stále přítomen. Na zahradě nenechávejte volně ležet nářadí, sekačku nebo žebřík. Mohou vám být snadno odcizeny, přístupný žebřík dokonce může případnému zloději umožnit snazší vniknutí do vašeho objektu. Ukládejte a uzamykejte tyto předměty v uzavřených prostorách.

Udržujte dobré vztahy se sousedy, se kterými si pak vzájemně můžete poskytovat služby zvyšující bezpečnost vašeho obydlí. Všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí.

Do svého bytu vpusťte jen osoby známé a důvěryhodné. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké služby, prodej různého zboží či možnosti slušného zisku. Mohou to být tipaři. Co dělat je-li byt, rodinný dům přesto vykraden? Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, nevstupovat bezhlavě do objektu. Možná je tam ještě zloděj, který by mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vloupání ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá pro vypátrání zloděje a věcí.

Na tato, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření, musí co nejdříve navázat vaše rozhodnutí o zabezpečení obydlí.

Dávejte přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými oprávněními, má dobré reference.

Vyžádejte si více nabídek od různých firem (solidní firmy je nabízejí bezplatně), nechte si vysvětlit vše, co je vám nejasné.

Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku, nezapomínejte porovnat záruční a servisní podmínky jednotlivých firem.

Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky na pojistné podmínky pojišťoven.

Navštivte nejbližší poradenskou místnost Policie České republiky, kde konzultujte problémy s odborníky.

Postupujte podle programu Ministerstva vnitra a Policie České republiky Bezpečná lokalita. Zdroj: JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV

mjr. Magdaléna Vlčková

2.12.2022

----------------------------------------------------------------------------

Náchodským kriminalistům se podařilo ve spolupráci s krajskou kriminálkou dopadnout čtyřčlennou skupinu cizinců, která napříč republikou páchala organizovanou majetkovou trestnou činnost. Pro muže ve věkovém rozpětí 22-25let si spolu se zásahovou jednotkou došli v uplynulých dnech.

Za pomoci operativně pátracích prostředků shromažďovali informace, a po jejich průběžném vyhodnocování se rozhodli případ zrealizovat. Mladíky k jejich překvapení zadrželi v jejich automobilu v kempu a následně je eskortovali do policejní cely.

Po zadržení byly provedeny výslechy, při kterých se někteří částečně k trestné činnosti doznali. Skupina měla propojenou dělbu práce s cílem dlouhodobě páchat pokračující trestnou činnost spočívající ve vytipovávání konkrétních rodinných domů. Ze šesti domů měli odcizit vše, co šlo zpeněžit, šperky, elektroniku i samotné finanční prostředky. Celková způsobená škoda dosahuje bezmála 600 tisíc korun. Případem se kriminalisté i na dále zabývají a na základě zjištěných informací nelze vyloučit, že se počet poškozených může ještě navýšit, stejně jako způsobená škoda.

Kriminalisté zjistili, že měli tuto nelegální činnost provozovat od poloviny července letošního roku. Následně podali na obviněné muže státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na jejich vzetí do vazby, který soudce akceptoval. Muži jsou tak nyní stíháni vazebně.

Zadržení mladíci čelí obvinění z pokračujícího zločinu krádež, přečinu porušování domovní svobody a poškození cizí věci, za což v případě prokázání viny, hrozí až 8 let ve vězení.

por. Mgr. Lucie Konečná

14.9.2022, 09:00hod

vytisknout e-mailem