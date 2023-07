Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Trest je rozhodně nemine

BRNO: Hledáme svědky nebezpečné jízdy. /VIDEO/

Nebezpečná jízda na červenou, kličkování v protisměru, čtyři nabouraná auta, sražený motocyklista a minimálně čtvrt milionová škoda. To je bilance riskantní automobilové honičky, která se první červencovou sobotu odehrála přímo v jihomoravské metropoli. Za plného provozu se v zde mezi ostatními řidiči naháněli osádky dvou automobilů značek BMW, přičemž si mladíci za volanty hlavu z dopravních předpisů rozhodně nelámali. Vše odstartovalo na čerpací stanici v brněnských Vinohradech, odkud ve vysoké rychlosti vyrazili do okolních ulic. Následně projeli kolem bývalých židenických kasáren, aby si to namířili na Gajdošovu ulici. Na křižovatce s Táborskou ulicí jejich hazard zřejmě nejhůře odnesl nic netušící stojící motocyklista, do kterého zezadu pětadvacetiletý šofér světlého sedanu najel. Po nárazu byl motorkář dokonce prudce vymrštěn do vzduchu. Přivolaní zdravotníci jej následně museli k vyloučení vážnějšího poranění urgentně transportovat do nemocnice. Ale ani tato nehoda oba mladé řidiče k rozumu nepřivedla, naopak jejich nebezpečná jízda Brnem pokračovala dál. Během chvilky projeli ulicemi Otakara Ševčíka, Černovická, Svatopetrská. Další riskantní počínání ukončil až náraz do zaparkovaných automobilů v ulici Za Mostem. Po příjezdu policistů na místo byla u mladíků provedena dechová zkouška na alkohol. Ta dopadla negativně. Opačně ale dopadl test na drogy u jednatřicetiletého šoféra tmavého SUV. Orientačním testem u něj byla detekována přítomnost kokainu a marihuany, ale následné lékařské vyšetření bezdůvodně odmítl. Případ je brněnskými policisty prošetřován pro podezření ze spáchání trestného činu Těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, kdy ale zároveň není vyloučeno, že se právní kvalifikace může ještě zpřísnit.

V souvislosti s tímto případem, žádáme všechny občany, kteří byli nebezpečnou jízdou obou mladíků ohroženi, aby se neprodleně ozvali na tísňovou linku 158. Policisté případně uvítají i kamerové záznamy z palubních kamer projíždějících řidičů.

por. Petr Vala, 7. července 2023.

