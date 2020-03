Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Trénink dělá mistra

PARDUBICKÝ KRAJ - Policisté krajské pořádkové jednotky cvičili s izraelským instruktorem Krav Magy.

Začátkem měsíce února absolvovali policisté Krajského ředitelství policie Pardubického kraje další celodenní seminář se zahraničním instruktorem bojového systému krav maga. Seminář byl primárně určen pro policisty krajské pořádkové jednotky Pardubice. V tělocvičně krajského ředitelství jsme již podruhé přivítali izraelského instruktora Cohena s příznačným křestním jménem Israel.

A co Israel policisty učil tentokrát? To nám přiblížil instruktor krajské pořádkové jednotky nprap. Mgr. Petr Bačkovský: „Kromě výcviku samotných technik krav magy, byly hlavní náplní celého semináře tzv. „transitions“, což v překladu znamená „přechody“. Jedná se o přepínání z tréninkového (běžného) módu do bojového, což je jeden ze základů pro službu na ulici. Aby mohl policista správně reagovat na vzniklou rizikovou situaci, musí být přepnutí do bojového režimu co nejrychlejší. Na tuto metodu „transitions“ mají izraelští instruktoři speciální cvičení, z nichž některé si policisté sami vyzkoušeli během výcviku. Jedná se o jednoduché drily, které postupně učí cvičícího, aby čas, který je nutný k přepnutí z klidového režimu do bojového, byl co nejkratší. Současně připravují policistu i na skutečnost, že může být během zákroku proti pachateli zraněný, a přesto musí zákrok dokončit a hrozbu eliminovat. Pokud tak neučiní, útočník i nadále ohrožuje civilisty. Jelikož se jedná o velice extrémní a složitou situaci, je nezbytný dlouhodobější a pravidelný výcvik.“

Israel Cohen také zdůraznil roli obyčejných policistů při zákroku proti aktivnímu střelci nebo v situaci teroristického útoku. Protože se z pohledu terorismu změnila doba, je důležité této skutečnosti přizpůsobit výcvik a myšlení. Dříve teroristé zadržovali rukojmí, docházelo k vyjednávání, situaci řešily speciální jednotky. Dnes teroristé ukradnou auto, kterým najedou do davu lidí nebo útočí pomocí nožů. Útoky se zrychlují, proto musí dojít zákonitě i k zrychlení reakční doby na takový druh útoku, kdy tyto útoky řeší v první fázi „běžný policista“ na ulici. Jak reagovat co nejrychleji a správně na vzniklou situaci se snažil policistům nastínit během svého semináře právě instruktor Cohen. A je opravdu z čeho čerpat, protože on sám má za sebou bohaté profesní zkušenosti z bojových nasazení v izraelské armádě a v dalších ozbrojených složkách.

Petr Bačkovský dále uvedl, že součástí výcviku byl i rozbor několika videí z bezpečnostních kamer v Izraeli, kde bylo možno vidět napadení hlídkujících policistů a vojáků. Většinou se jednalo o napadení noži, kdy tyto útoky přišly zcela neočekávaně při běžném výkonu služby, jako je pěší hlídková činnost ve městě nebo kontrola dokladů. Z bojového systému krav maga policisté trénovali zejména obranu proti útoku nožem nebo zatýkací techniky. Zároveň se učili správnou reakci na ozbrojené útoky z různých vzdáleností, tzn. kdy na ozbrojený útok reagovat použitím střelné zbraně a kdy technikami krav magy, protože na použití střelné zbraně policistou není, vzhledem k útoku z bezprostřední blízkosti čas.

Celodenní seminář s Israelem Cohenem byl další ze série seminářů bojového systému krav maga, které pro pardubickou pořádkovou jednotku probíhají ve spolupráci s českou pobočkou Mezinárodní Krav Maga Federace (IKMF). Poděkování patří nejen všem cvičícím, ale také realizačnímu týmu české krav maga federace za možnost uspořádání takového druhu výcviku a samozřejmě také Israel Cohenovi, který se snažil své zkušenosti předávat policistům obdobným způsobem, kterým cvičí „své“ svěřence v Izraeli.

Přiloženo foto PČR.

nprap. Mgr. Petr Bačkovský

instruktor služební přípravy Krajské pořádkové jednotky Pardubice

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem