Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Traktorista havaroval

ÚNĚJOVICE – Vyhýbal se protijedoucímu vozidlu a vjel do pravého příkopu. Vrátil se zpět na silnici a v levém příkopu pak narazil do stromu.

K dopravní nehodě na silnici III. třídy č. 1859 v katastru obce Únějovice došlo dne 1. října 2020 v 09:25 hodin. Pětapadesátiletý řidič traktoru John Deere s přívěsem se podle jeho vyjádření vyhýbal protijedoucímu vozidlu. Najel částečně na pravou krajnici a poté částečně do pravého silničního příkopu. Pak se pokusil vrátit na silnici, což se mu podařilo, ale dále vyjel do protisměru, kde v levém silničním příkopu narazil do ovocného stromu (jabloně). Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče. Na traktoru John Deere vznikla škoda 13 tisíc korun, na přívěsu škoda nevznikla. Na naložené IBC nádrži vznikla škoda 1 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

5. října 2020

