Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Traktor najel do domu

PARDUBICKO - Zaklíněnou ženu vyprošťovali hasiči.

Krátce před jednou hodinou odpolední došlo v obci Horní Roveň na Pardubicku k havárii traktoru, který narazil do rodinného domu. Před nárazem zdemoloval plot a předzahrádku, na které se nacházela 53letá žena. Ta byla po vyproštění hasiči převezena vrtulníkem do nemocnice. Osmapadesátiletý řidič traktoru vyvázl z kolize bez zranění. Jako příčinu dopravní nehody uplatňoval na místě technickou závadu, protože mu údajně těsně před nárazem do domu upadlo kolo. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu v dechu u něj byla negativní.

Vyšetřovatel na místě rozhodl o zajištění kola i traktoru k podrobnému znaleckému zkoumání. Dříve než policisté zajistí samotný traktor, nařídil na místo přivolaný statik umístění podpůrných vzpěr. Protože je silnice zcela uzavřená, odklánějí policisté dopravu již na silnici I/35 ve Vysoké u Holic a od Dašic na křižovatce v Rovni směrem na Holice. Silnice bude dle předběžnýh odhadů uzavřena do 18 hodiny.

Přiloženo foto PČR.



27. duben 2021

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem