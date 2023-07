Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tragických nehod cyklistů přibylo

KRAJ: Policisté se zaměřují nejen na kontrolu povinné výbavy jízdních kol, ale i na chování cyklistů v silničním provozu.

Policisté se zaměřují nejen na kontrolu povinné výbavy jízdních kol, ale také i na chování cyklistů v silničním provozu. O tom se mohli v minulých dnech přesvědčit cyklisté v rámci Jihomoravského kraje, kde ve zvýšené míře probíhají dopravně preventivní akce, které jsou cíleny právě na cyklisty. Například jen v Lednici bylo na konci června v průběhu jednoho dne kontrolováno přes 200 cyklistů. Policisté a dopravní experti z BESIP a Centra dopravního výzkumu se věnovali při této akci nejen kontrole povinné výbavy jízdních kol, ale také návykům cyklistů.

Policisté a dopravní experti s cyklisty prošli povinnou výbavu jejich jízdních kol a v případě, že byl nalezen nějaký nedostatek, tak byla chybějící část povinné výbavy ihned na místě doplněna. Pro připomenutí uvádíme, že k povinné výbavě jízdního kola patří funkční brzdy, přední bílá odrazka, zadní červená odrazka, oranžové odrazky (z obou stran obou pedálů), oranžové nebo reflexní odrazky v pletení předního a zadního kola (a to minimálně jedna z obou stran) a za snížené viditelnosti přední světlomet s bílým světlem a zadní svítilna červené barvy. Cyklisty jsme také upozornili na nebezpečnost ostrých hran na jízdním kole a zvláště pak na konce řídítek, které mají být vždy zaslepené, neboť zaslepená řídítka slouží při pádu z kola jako ochrana před propíchnutím těla či proříznutím kůže.

V rámci preventivních akcí se vždy snažíme apelovat na všechny cyklisty, aby při jízdě využívali ochrannou přilbu, neboť ze zákona mají tuto povinnost pouze cyklisté mladší 18 let. Přitom cyklistická přilba je jedním z klíčových prvků, který může při nehodě ochránit hlavu cyklisty a tím zmírnit následky nehody.

V poslední době se zvyšuje počet tragických nehod cyklistů. Jihomoravští policisté řešili od ledna do června letošního roku celkem 182 dopravních nehod s účastí cyklisty. Bohužel 4 cyklisté při těchto dopravních nehodách zemřeli. Stejný počet usmrcených cyklistů byl přitom za celý loňský rok, tj. za rok 2022.

Povinná výbava zvyšuje bezpečnost na silnicích a snižuje riziko nehod, proto opakovaně apelujeme na všechny cyklisty, aby nepodceňovali povinnou výbavu svých jízdních kol a aby používali při jízdě na kole cyklistickou přilbu. Prevence nehod je společnou odpovědností jak cyklistů, tak i ostatních řidičů. Důležité je vzájemné respektování a ohleduplnost na silnicích. Cyklisté by měli být viditelní a samozřejmě musí také dodržovat pravidla silničního provozu. Řidiči by měli být ohleduplní k cyklistům, dávat jim dostatečný prostor a respektovat jejich práva na silnici.



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 12. července 2023

vytisknout e-mailem