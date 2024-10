Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragický střet motorkářů

Písek - Nedaleko Zhoře došlo k dopravní nehodě.

V dnešním slunečném odpoledni přijali písečtí dopravní policisté oznámení o tragické nehodě na silnici II/105 nedaleko Milevska. Po příjezdu na místo zjistili, že před 15:00 hod. jel od Petrovic v Středočeském kraji na Zhoř (nedaleko Milevska) řidič, roč. 1998 motorky tovární značky Harley Davidson, kdy z dosud nezjištěných příčin vjel do protisměru, kde v tu dobu jela trojice motorkářů a narazil do prostředního z nich, roč. 1988 jedoucím na motorce tovární značky Yamaha, který utrpěl zranění. Následně ho letecká zdravotnická služba transportovala do nemocnice. Pravděpodobný viník střetu na místě bohužel podlehl velmi těžkým zraněním neslučitelným se životem.

V místě střetu byl na několik hodin uzavřen provoz, odklon dopravy korigovali dopravní a milevští policisté.

Všem řidičům připomínáme na zvýšenou opatrnost na silnicích různých typů a povrchů i s ohledem na ranní a večerní nižší teploty než během dne.

20. října 2024

