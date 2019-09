Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Tragický střet dvou vozidel u Milovic

JIČÍNSKO – Na místě bohužel vyhasl jeden lidský život.

DN u Milovic ze dne 05. 09. 2019Ve čtvrtek 5. září krátce po šesté hodině ranní došlo na silnici I. třídy číslo 35 u obce Milovice k tragické dopravní nehodě.

Dle prvotních informací jela čtyřiašedesátiletá řidička osobního motorového vozidla Hyundai ve směru od Hořic na Hradec Králové. V mírné levotočivé zatáčce se žena pravděpodobně rozhodla, že se otočí do protisměru a pojede zpět na Hořice. Přitom zřejmě nedbala zvýšené opatrnosti, kdy svým jednáním měla ohrozit pětašedesátiletého řidiče osobního motorového vozidla Peugeot. Ten jel za jejím vozidlem ve stejném směru jízdy. Muž měl ve snaze zabránit střetu strhnout řízení vlevo a v levém jízdním pruhu narazit přední částí svého vozidla do levého boku vozidla Hyundai. To bylo následně odhozeno na dopravní značku a skončilo vlevo pod břehem v silničním příkopu. V důsledku srážky utrpěla žena zranění neslučitelná se životem a lékař na místě konstatoval smrt. Alkohol u muže policisté vyloučili na místě provedenou dechovou zkouškou. U ženy alkohol vyvrátí, případně potvrdí až nařízená pitva. Na místě po dobu zásahu spolupracovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Po dobu vyšetřování nehody byl provoz řízen kyvadlově. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku 320 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských kriminalistů a dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

05. září 2019; 14:22

