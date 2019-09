Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tragický střet dvou nákladních aut

ZNOJEMSKO: Jeden řidič zemřel a druhý je v nemocnici.

Pár minut po osmé hodině ranní jsme dnes přijali informaci o vážné dopravní nehodě na nové silnici u obce Lechovice. Došlo k ní v úseku mezi křižovatkou na obec Borotice a Čejkovice. Střetla se tam dvě nákladní vozidla a následky jsou bohužel tragické. Jeden řidič zemřel na místě a druhého transportoval vrtulník do nemocnice v Brně. Většinu části nového obchvatu Lechovic jsme zcela uzavřeli a dopravu odkláněli přímo přes obec Lechovice. Podle prvotních informací jeden z řidičů přejel z dosud nezjištěných příčin do protisměru a tam se čelně střetl s protijedoucím. Přesná příčina a míra zavinění je předmětem dalšího šetření. K řádnému objasnění této vážné dopravní nehody uvítáme i další svědectví kolemjedoucích. Jestli má někdo záznam palubní kamery, jenž by nám k těmto účelům mohl posloužit, nechť se ozve na linku 158. Děkujeme za ochotu a spolupráci.

Odklízení nepojízdných vozidel a úklid vozovky s využitím těžké techniky bude trvat zřejmě až do pozdních odpoledních hodin.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 9. září 2019

