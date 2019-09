Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Tragický pátek na benešovských silnicích

BENEŠOVSKO – Policisté z dopravního inspektorátu v Benešově vyjížděli k několika dopravním nehodám.

Kolem půl druhé odpoledne jel řidič v osobním vozidle po silnici č. II/111 ve směru od Benešova na Divišov. Při jízdě se mu udělalo nevolno, vjel vpravo mimo komunikaci a narazil do dvou stromů. Po nárazu auto skončilo na střeše. Na místo okamžitě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému. Třiasedmdesátiletý řidič při nehodě utrpěl zranění, se kterými byl letecky přepraven do jedné z pražských nemocnic. Velmi nešťastná událost se stala krátce po čtvrté hodině odpoledne. Dvaatřicetiletý řidič jel v osobním vozidle od obce Pozov na obec Pecínov. V tomto úseku nepřizpůsobil rychlost vlastnostem vozidla, vyjel vpravo mimo komunikaci a čelně narazil do stromu. Při nárazu utrpěl mnohočetná zranění, kterým podlehl. Krátce po půl šesté byli dopravní policisté ze skupiny dopravních nehod vysláni na silnici č. I/18, po které jela v osobním vozidle osmačtyřicetiletá řidička, která chtěla odbočit na obec Vojkov. V tu chvíli ji ale předjížděl devatenáctiletý motorkář se spolujedoucí. Došlo ke střetu motocyklu s levým bokem osobního vozidla. Řidič motocyklu a jeho spolujedoucí utrpěli lehká zranění, se kterými byli zdravotnickou záchrannou službou převezeni do nemocnice k dalšímu ošetření. Policisté na místě u obou řidičů vyloučili přítomnost alkoholu provedenou dechovou zkouškou.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

9. září 2019

