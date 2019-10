Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragický náraz motorky do vozidla

Strakonice - Na silnici I/4 dnes odpoledne došlo k vážně dopravní nehodě, řidič během převozu podlehl svým zraněním.

Od dnešního odpoledne vyšetřují strakoničtí dopravní policisté tragickou dopravní nehodu na silnici I/4 v obci Přední Zborovice. Krátce po půl čtvrté jela řidička (19 let) osobního vozidla tovární značky Renault Twingo, ve směru od Volyně na Strakonice, kde v obci odbočovala vlevo. V tu chvíli jí do zadní části vozu narazil řidič (43 let) motorky tovární značky Honda CRF, jedoucí ve stejném směru. Po nárazu utrpěl motorkář těžká zranění, kdy byl na místě ošetřován pracovníky Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje a poté transportován leteckou zdravotnickou službou do nemocnice. Během převozu bohužel podlehl svým těžkým zraněním neslučitelných se životem.

Provoz na velmi frekventované komunikaci byl po dobu vyšetřování řízen kyvadlově, poté zcela zprovozněn v plném rozsahu.

Další okolností této nehody jsou předmětem vyšetřování uvedených dopravních expertů. Během třech dnů se jedná o další zbytečně vyhaslý život řidiče jednostopého vozidla.

Lze jen připomenou, aby všichni účastníci silničního provozu dbali zvýšené opatrnosti a postupným ochlazování vzduchu a vozovky, mysleli na správné pneumatiky.

Foto z místa DN připravujeme.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

15. října 2019

