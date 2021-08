Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragický náraz do stromů

Písek - Řidič Octávky utrpěl těžká zranění, kterým za pár hodin podlehl v nemocnici.

Dnes brzy ráno, po půl druhé, vyjížděli písečtí dopravní policisté k ohlášené nehodě v katastru obce Bernartice, část Srlín. Po příjezdu a ohledáním místa zjistili, že řidič (roč. 1972) osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia, v době kolem 01:15 hod. jel po silnici I/29 mezi obcemi Bernartice – Opařany, kdy pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu komunikace a vlastnostem nákladu, s vozem vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého stromu, poté do betonového patníku a následně ještě do dalšího stromu. Po střetu se vozidlo odrazilo pod úroveň vozovky, kde havarovalo do zaparkovaných vozidel tovární značky Škoda Octavia a Ford, Focus. Velmi těžce zraněného řidiče transportovali zdravotníci leteckou zdravotnickou službou na nemocnice.

V dopoledních hodinách přijali strážci zákona informaci, že uvedený řidič podlehl zraněním neslučitelných se životem.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

21. srpna 2021

