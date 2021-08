Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragický konec týdne

Jindřichův Hradec - Mladá řidička havarovala s dodávkou, zemřela její spolujezdkyně.

Minulý týden byl velmi tragický na vážné dopravní nehody, které končily vážným zraněním nebo bohužel úmrtím.

Včera odpoledne, před půl třetí, jela 19 letá řidička užitkového motorového vozidla tovární značky Volkswagen Transporter, po silnici II/152 mezi obcemi Staré Hobzí na Slavonice, kdy pravděpodobně nepřizpůsobila rychlost jízdy svým schopnostem a stavu komunikace, sjela do příkopu, kde narazila přední částí do vzrostlého stromu. Při nárazu utrpěla její spolujezdkyně (19 let) mnohačetná zranění, kterým na místě podlehla. Velmi těžce zraněná řidička byla z místa transportována leteckou zdravotnickou službou do nemocnice.

Po dobu vyšetřování byl provoz na komunikaci odkláněn směrem na Jemnici a Dačice.

Od jindřichohradeckých dopravních policistů si případ převzali jejich kolegové ze Služby kriminální policie a vyšetřování, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu Usmrcení z nedbalosti.

Do konce letních dovolených zbývá ještě dva týdny, proto vám připomínáme zásady bezpečné jízdy a obezřetnosti na všech typech komunikací.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

16. srpna 2021

