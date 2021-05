Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragický čelní střet

Jindřichův Hradec - Při střetu došlo úmrtí mladého řidiče a zranění dalších osob.

Jindřichohradečtí dopravní policisté i jejich kolegové z obvodního oddělení dnes po 16:00 hod. přijali oznámení o tragické dopravní nehodě na silnici I/23 mezi obcemi Jindřichův Hradec a Děbolín. Po příjezdu na místo a ohledáním místa střetu zjistili, že ve směru Děbolín – Jindřichův Hradec jel řidič užitkového vozidla tovární značky Volkswagen Transporter, kde jeho řidič (roč. 1994) z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru. Od Jindřichova Hradce jela za sebou dvě užitková vozidla a to tovární značky Dacia Duster a Dacia Doker. Prvně jedoucí řidič Duster stačil na situaci zareagovat tím, že sjel do příkopu, ale řidič (roč. 1999) Doker již nestačil reagovat a Transporter do něj čelně narazil.

Velmi mladý řidič utrpěl velmi těžká zranění neslučitelná se životem, dále se zranila osádka Transporteru i vozidla Duster, v celkovém počtu čtyř osob.

Provoz na komunikaci u odbočky na jindřichohradecké sportovní letiště byl zcela zastaven, odklon dopravy směřovali strážci pořádku přes okolní obce.

Případ si převzal kriminalisté stejného odboru, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu Usmrcení z nedbalosti.

Za posledních 11 dnů se bohužel na Jindřichohradecku jedná o třetí tragickou dopravní nehodu. Řidiči buďte při jízdě obezřetní a dodržujte dopravní předpisy.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

26. května 2021

