Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tragické střety s chodci se množí

BRNO-VENKOV: Od poslední nehody u Lomnice odlétal vrtulník prázdný.

Poslední prosincové dny jsou na jihomoravských silnicích pro chodce velmi žalostné. Při dvou tragických nehodách totiž umírali lidé. Jen hodinu před Štědrým dnem nepřežil v brněnské Bystrci střet s vozidlem devětadvacetiletý muž. Ten bohužel svým zraněním na místě podlehl. K další kolizi došlo v neděli krátce po dvacáté hodině u Lomnice na Brněnsku. Ani zde padesátiletý chodec srážku s autem nepřežil. Dechová zkouška u řidiče vyloučila alkohol. Na přesné příčině vzniku dopravní nehody a na míře zavinění jednotlivých účastníků budou s dopravními policisty navíc spolupracovat i znalci z oboru soudního lékařství a dopravy.

Přestože zatím nebylo potvrzeno, že by při nehodách sehrála nějakou roli i špatná viditelnost. Upozorňujeme, aby lidé v žádném případě nepodceňovali nošení reflexních prvků. Podle dlouhodobých statistik nejvíce chodců totiž umírá právě v listopadu, prosinci a v lednu. Tragické nehody přitom souvisí často i se zhoršenou viditelností a kluzkou vozovkou.

Chodci jsou nejohroženější skupinou v silničním provozu. Střet s vozidlem bývá pro ně fatální, proto nejen mimo obec by si měli dávat pozor na to, zda jsou pro řidiče dobře vidět. Čím více jsme totiž vidět, tím je menší šance, že nás šofér může snáz přehlédnout. Reflexních prvků máme několik druhů, vždy by se ale měli nosit tak, aby byli vidět. Nejlépe na rukách či zápěstích. Správně umístění reflexní prvek přitom zajišťuje naši viditelnost až na vzdálenost 200 metrů.

por. Bc. Petr Vala, 28. prosince 2020.

Související dokumenty Audio - Tragické střety s chodci se množí.mp3

Velikost souboru:3,2 MB / formát MP3

