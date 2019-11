Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Tragické nehody

KRAJ: Čtyři životy si vyžádala nehoda na Znojemsku, další řidič zemřel na dálnici.

Kraj - K velmi závažné dopravní nehodě vyjížděli policisté na Znojemsku. V 16.50 hod. přijalo operační středisko zprávu, že na silnici ze Znojma na Jihlavu došlo k čelnímu střetu dvou vozidel a poté k nárazu do dalšího projíždějícího auta.

Policisté na místě zjistili, že řidič osobního vozidla Audi A6 (jedoucí od Znojma) přejel do protisměru, kde se čelně střetl s osobním vozidlem VW Passat. Následně došlo k nárazu do dalšího vozidla, které jelo za vozidlem VW směrem na Znojmo. Jednalo se o osobní auto Škoda Fabia.

Následky této nehody jsou velmi smutné. Na místě přišli o život tři cestující z vozidla Audi A6 a další jejich spolucestující byla převezena do nemocnice. Ve vozidle VW Passat přišla o život 26letá řidička, která cestovala se svým malým dítětem. To bylo letecky transportováno do nemocnice. Také řidič ze škodovky utrpěl zranění.

Dopravní policisté na místě prováděli nezbytné úkony až do nočních hodin. Silnice byla uzavřena po celou dobu prvotního ohledání. Provoz se podařilo obnovit až po 22. hodině. Celá tragédie zůstává nadále v šetření.

Další havárie, která si vyžádala lidský život, se stala na dálnici D2 (km 9) ve směru na Brno. Ve 20.31 hod. došlo k vážné nehodě, při které se smrtelně zranil řidič osobního vozidla. Jeho spolujezdkyně byla převezena do nemocnice. Co stojí za přesnou příčinou nehody, ukáže probíhající šetření. Také při této nehodě bylo potřeba uzavřít dálnici a provádět odklon dopravy. Provoz se podařilo obnovit po 22. hodině.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 11. listopadu 2019

