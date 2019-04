Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Tragické nehody posledních dnů

Jihočeský kraj - Během února a v dubnu zemřely dvě osoby na následky zranění.

Jihočeští dopravní policisté v uplynulých dnech vyšetřovali vážné dopravní nehody, kdy osoby zemřely následně po více jak 24 hodinách.

Dne 23. února 2019 v 12:30 hod. vyjížděli prachatičtí dopravní policisté na střet osobního vozidla s pevnou překážkou – vzrostlého stromu. Po příjezdu zjistili, že řidič osobního vozidla tovární značky Citroen Xsara se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a na silnici II/145 v katastru obce Babice, při jízdě od Němčic na Netolice a pravou přední části do stromu narazil. Ve vozidle došlo k zranění řidiče a spolujezdkyně, kdy by následně převezeny k hospitalizaci do zdravotnického zařízení.

Řidič však utrpěl zranění, na jejichž následky za tři v nemocnici zemřel. Stal se tak 9. obětí na našich cestách.

Bohužel toto úmrtí zatím není posledním.

V posledním březnovém týdnu, konkrétně dne 29. března 2019 v 18:00 hod., zastavil řidič osobního vozidla tovární značky Toyota Rav4, u kraje silnice III/1435 u Křemže. Po zastavení muž vystoupil, stejně jako jeho nezletilá spolucestující, která však náhle vstoupila do jízdní dráhy přijíždějícímu řidiči osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia, jedoucího od Vrábče na Chlumeček. Ten již nestačil včas zareagovat a dítě srazil. Na místo byli přivoláni jak příslušníci Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, tak i dopravní policisté Územního odboru Český Krumlov. Z místa byla těžce zraněná osoba převezena do nemocnice, kde jí byla poskytnuta veškerá možná lékařská péče.

Bohužel zranění bylo tak vážně, že osoba po sedmi dnech v nemocnici zemřela. V tomto případu se jedná o 10. oběť na jihočeských silnicích.

Buďte při pohybu na komunikacích vždy opatrní a obezřetní!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

9. dubna 2019

vytisknout e-mailem